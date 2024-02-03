Sanal Gözlük Aldığı İçin Kahramanlar Gibi Karşılanan Kişi Yaşadığımız Sanal Gerçekliği Sorgulattı

Pek çoğumuzun teknolojik ürünlerle arası iyi. Ancak bazılarının bu ilgisi tutku seviyesinde... Teknoloji devi Apple'ın da kilometrelere varan yeni ürün kuyrukları ise yıllardır ayrı bir fenomen. Bir kişi Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve satışa çıkan Vision Pro isimli gözlüğünü ilk satın alan kişi oldu. Çevresindekilerin tezahüratları ve coşkusu çok kişi tarafından garipsendi.