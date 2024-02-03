Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sanal Gözlük Aldığı İçin Kahramanlar Gibi Karşılanan Kişi Yaşadığımız Sanal Gerçekliği Sorgulattı

Sanal Gözlük Aldığı İçin Kahramanlar Gibi Karşılanan Kişi Yaşadığımız Sanal Gerçekliği Sorgulattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.02.2024 - 16:17

Pek çoğumuzun teknolojik ürünlerle arası iyi. Ancak bazılarının bu ilgisi tutku seviyesinde... Teknoloji devi Apple'ın da kilometrelere varan yeni ürün kuyrukları ise yıllardır ayrı bir fenomen. Bir kişi Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve satışa çıkan Vision Pro isimli gözlüğünü ilk satın alan kişi oldu. Çevresindekilerin tezahüratları ve coşkusu çok kişi tarafından garipsendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Apple Vision Pro getirdiği yenilikler ve 3500 dolardan başlayan fiyatlarıyla teknoloji dünyasının merak edilen ürünlerinden...

Apple Vision Pro getirdiği yenilikler ve 3500 dolardan başlayan fiyatlarıyla teknoloji dünyasının merak edilen ürünlerinden...

Bir kişi de girdiği uzun kuyruğun meyvesini bu ürünü satın alarak topladı ve etraftakiler o kişiyi coşkuyla karşıladı.

Tabii bu durumu normal bulmayanlar da oldu.

Tabii bu durumu normal bulmayanlar da oldu.

Yatırım tavsiyesi verenler de çıktı.

Yatırım tavsiyesi verenler de çıktı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
omer ali

dersin cennetten arsa almış beynine soktuğumun malları