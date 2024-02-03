Sanal Gözlük Aldığı İçin Kahramanlar Gibi Karşılanan Kişi Yaşadığımız Sanal Gerçekliği Sorgulattı
Sanal Gözlük Aldığı İçin Kahramanlar Gibi Karşılanan Kişi Yaşadığımız Sanal Gerçekliği Sorgulattı
Pek çoğumuzun teknolojik ürünlerle arası iyi. Ancak bazılarının bu ilgisi tutku seviyesinde... Teknoloji devi Apple'ın da kilometrelere varan yeni ürün kuyrukları ise yıllardır ayrı bir fenomen. Bir kişi Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve satışa çıkan Vision Pro isimli gözlüğünü ilk satın alan kişi oldu. Çevresindekilerin tezahüratları ve coşkusu çok kişi tarafından garipsendi.
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Apple Vision Pro getirdiği yenilikler ve 3500 dolardan başlayan fiyatlarıyla teknoloji dünyasının merak edilen ürünlerinden...
Tabii bu durumu normal bulmayanlar da oldu.
Yatırım tavsiyesi verenler de çıktı.
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dersin cennetten arsa almış beynine soktuğumun malları