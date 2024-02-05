Ali Koç'u Elleriyle Besleyen Minik Fenerbahçe Taraftarının Aşırı Tatlı Anları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının maçını izlediği sırada başına dünya tatlısı bir olay geldi. Minik bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u elleriyle besledi. Gözlerinizden kalpler çıkaracak o anlar sosyal medyada beğenileri topladı.

Kaynak: Voleybol Magazin