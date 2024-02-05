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Ali Koç'u Elleriyle Besleyen Minik Fenerbahçe Taraftarının Aşırı Tatlı Anları

Ali Koç'u Elleriyle Besleyen Minik Fenerbahçe Taraftarının Aşırı Tatlı Anları

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 08:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının maçını izlediği sırada başına dünya tatlısı bir olay geldi. Minik bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u elleriyle besledi. Gözlerinizden kalpler çıkaracak o anlar sosyal medyada beğenileri topladı.

Kaynak: Voleybol Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının maçını izlediği sırada başına dünya tatlısı bir olay geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının maçını izlediği sırada başına dünya tatlısı bir olay geldi.

Minik bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u elleriyle besledi.

Minik bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u elleriyle besledi.

Gözlerinizden kalpler çıkaracak o anlar sosyal medyada beğenileri topladı.

Gözlerinizden kalpler çıkaracak o anlar sosyal medyada beğenileri topladı.

İşte o anlar👇 (Voleybol Magazin)

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