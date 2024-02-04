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Karşılaşmaya Semih Kılıçsoy Damga Vurdu! Kara Kartal, Trabzonspor Karşısında Yükseldi

Karşılaşmaya Semih Kılıçsoy Damga Vurdu! Kara Kartal, Trabzonspor Karşısında Yükseldi

Beşiktaş
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.02.2024 - 21:23

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu. Karşılaşmaya 44 ve 62'nci dakikada gollere imza atan Semih Kılıçsoy damga vurdu. 

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maça sahne oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maça sahne oldu.

Son 5 haftadır sahadan 1 puanla ayrılan siyah beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında 2 gollük farkla 3 puanı aldı.

Son 5 haftadır sahadan 1 puanla ayrılan siyah beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında 2 gollük farkla 3 puanı aldı.

2-0 biten karşılaşmanın kahramanı 44 ve 62'nci dakikada attığı gollerle Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy olurken, sosyal medyada da genç oyuncuya övgü yağdı.

2-0 biten karşılaşmanın kahramanı 44 ve 62'nci dakikada attığı gollerle Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy olurken, sosyal medyada da genç oyuncuya övgü yağdı.

Genç oyuncuya sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde

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