Karşılaşmaya Semih Kılıçsoy Damga Vurdu! Kara Kartal, Trabzonspor Karşısında Yükseldi
Karşılaşmaya Semih Kılıçsoy Damga Vurdu! Kara Kartal, Trabzonspor Karşısında Yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu. Karşılaşmaya 44 ve 62'nci dakikada gollere imza atan Semih Kılıçsoy damga vurdu.
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maça sahne oldu.
Son 5 haftadır sahadan 1 puanla ayrılan siyah beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında 2 gollük farkla 3 puanı aldı.
2-0 biten karşılaşmanın kahramanı 44 ve 62'nci dakikada attığı gollerle Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy olurken, sosyal medyada da genç oyuncuya övgü yağdı.
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