Karşılaşmaya Semih Kılıçsoy Damga Vurdu! Kara Kartal, Trabzonspor Karşısında Yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu. Karşılaşmaya 44 ve 62'nci dakikada gollere imza atan Semih Kılıçsoy damga vurdu.