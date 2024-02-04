Kışın Kaymak İçin Para Lazım: Fiyatları Merak Edilen Uludağ'da 1 Gün Kayak Yapmak Kaça Mal Oluyor?
Kışın Kaymak İçin Para Lazım: Fiyatları Merak Edilen Uludağ'da 1 Gün Kayak Yapmak Kaça Mal Oluyor?
Sömestr tatili bitti ama kar tatili sezonu bitmedi. Çocuklu ailelerin kalabalığında kış tatilinin tadına varamayanlar için kayak yapmanın tam da zamanı. Uludağ'da kaymak için ne kadar bir bütçe lazım diyenlere de buyurun yardımcı olalım.
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Ailecek kış tatili keyfi için sömestr bitse de okuldan izin alabilenler için halen vakit varken, son günlerde fiyatları dillerden düşmeyen Uludağ'da kayak yapmak için fiyatlara biraz yakından bakalım.
Otellerle başlayalım. Uludağ'da otel fiyatları gecelik 10 bin TL'den başlıyor. Sömestr bitince okulla bağı olmayanların hatrına düşmüş olsa gerek.
Kıyafetlere bakalım. Üst limit "is the sky" (gökyüzü.) Kayak için mont ve pantolonlara baktık. Aksesuarı da siz düşünün artık.
En uygun fiyatlarla 3 kişilik bir aile yola çıkmadan 6800 TL kıyafetlere verildi. "Kayak takımım olsun, ben kaymayı seviyorum" diyenlerdenseniz 7 bin TL'den başlıyor. Alacak kadar profesyoneller için markalarda fiyatlar çok daha farklı olabilir.
Güncel fiyatları da Instagram'da "nilslifeblog"dan takip ettik. Dağa çıkmak için teleferik ve tepeye çıkmak için de telesiyej fiyatları sırasıyla 230 ve 250 TL. Bir de pistin yukarısına çıkmak için skipass alırsanız 950 TL de onun ücreti var.
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Kayak takımı almayıp kiralarsanız: 700 TL. Kask da alırsanız ekstra 200 TL ödemelisiniz.
Kayak göründüğü kadar kolay değil. Yüzmek misali acıktırıyor. Sucuk ekmek de karların en iyi yiyeceği olunca 450 TL de onun fiyatı.
Kıyafetler 6800 tutmuştu. Otelde kalırsak gecelik en azından 10 bin TL. Günübirlik gidersek de 1 çocuklu 3 kişilik bir ailenin maliyeti yaklaşık günlük 8 bin 500 TL ediyor. Dilerseniz Nil'den dinleyin.
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