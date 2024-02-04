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Kışın Kaymak İçin Para Lazım: Fiyatları Merak Edilen Uludağ'da 1 Gün Kayak Yapmak Kaça Mal Oluyor?

Kışın Kaymak İçin Para Lazım: Fiyatları Merak Edilen Uludağ'da 1 Gün Kayak Yapmak Kaça Mal Oluyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.02.2024 - 20:55

Sömestr tatili bitti ama kar tatili sezonu bitmedi. Çocuklu ailelerin kalabalığında kış tatilinin tadına varamayanlar için kayak yapmanın tam da zamanı. Uludağ'da kaymak için ne kadar bir bütçe lazım diyenlere de buyurun yardımcı olalım.

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Ailecek kış tatili keyfi için sömestr bitse de okuldan izin alabilenler için halen vakit varken, son günlerde fiyatları dillerden düşmeyen Uludağ'da kayak yapmak için fiyatlara biraz yakından bakalım.

Ailecek kış tatili keyfi için sömestr bitse de okuldan izin alabilenler için halen vakit varken, son günlerde fiyatları dillerden düşmeyen Uludağ'da kayak yapmak için fiyatlara biraz yakından bakalım.

Otellerle başlayalım. Uludağ'da otel fiyatları gecelik 10 bin TL'den başlıyor. Sömestr bitince okulla bağı olmayanların hatrına düşmüş olsa gerek.

Otellerle başlayalım. Uludağ'da otel fiyatları gecelik 10 bin TL'den başlıyor. Sömestr bitince okulla bağı olmayanların hatrına düşmüş olsa gerek.

Kıyafetlere bakalım. Üst limit "is the sky" (gökyüzü.) Kayak için mont ve pantolonlara baktık. Aksesuarı da siz düşünün artık.

Kıyafetlere bakalım. Üst limit "is the sky" (gökyüzü.) Kayak için mont ve pantolonlara baktık. Aksesuarı da siz düşünün artık.

Çocuk ve bebek kayak montları 900 TL'den başlarken, kadın ve erkek yetişkin kayak montlarının en ucuzu 1.750 TL'den başlıyor. Kayak pantolonları da çocuk için 700 TL'den, yetişkinler için de 850 TL'den, tulum isteyenler için de sırasıyla 1.200 ve 5 bin TL'den başlıyor. Dedik ya üst limit sizi ilgilendiriyor.

En uygun fiyatlarla 3 kişilik bir aile yola çıkmadan 6800 TL kıyafetlere verildi. "Kayak takımım olsun, ben kaymayı seviyorum" diyenlerdenseniz 7 bin TL'den başlıyor. Alacak kadar profesyoneller için markalarda fiyatlar çok daha farklı olabilir.

En uygun fiyatlarla 3 kişilik bir aile yola çıkmadan 6800 TL kıyafetlere verildi. "Kayak takımım olsun, ben kaymayı seviyorum" diyenlerdenseniz 7 bin TL'den başlıyor. Alacak kadar profesyoneller için markalarda fiyatlar çok daha farklı olabilir.

Güncel fiyatları da Instagram'da "nilslifeblog"dan takip ettik. Dağa çıkmak için teleferik ve tepeye çıkmak için de telesiyej fiyatları sırasıyla 230 ve 250 TL. Bir de pistin yukarısına çıkmak için skipass alırsanız 950 TL de onun ücreti var.

Güncel fiyatları da Instagram'da "nilslifeblog"dan takip ettik. Dağa çıkmak için teleferik ve tepeye çıkmak için de telesiyej fiyatları sırasıyla 230 ve 250 TL. Bir de pistin yukarısına çıkmak için skipass alırsanız 950 TL de onun ücreti var.
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Kayak takımı almayıp kiralarsanız: 700 TL. Kask da alırsanız ekstra 200 TL ödemelisiniz.

Kayak takımı almayıp kiralarsanız: 700 TL. Kask da alırsanız ekstra 200 TL ödemelisiniz.

'Kayak bilmiyorum dağa gelmişken bari öğreneyim' diyenlere de ders saatleri yaklaşık 2 bin TL seviyesinde görünüyor.

Kayak göründüğü kadar kolay değil. Yüzmek misali acıktırıyor. Sucuk ekmek de karların en iyi yiyeceği olunca 450 TL de onun fiyatı.

Kayak göründüğü kadar kolay değil. Yüzmek misali acıktırıyor. Sucuk ekmek de karların en iyi yiyeceği olunca 450 TL de onun fiyatı.

Isınalım diyenler için dağın ünlü içeceği sıcak şarap 250 TL, yanında patates de yerseniz o da 200 TL. Dönüşe geçelim çok harcadık çok da paramız kalmadı derseniz 80 TL'ye dolmuş var. 

Toplamda mı?

Kıyafetler 6800 tutmuştu. Otelde kalırsak gecelik en azından 10 bin TL. Günübirlik gidersek de 1 çocuklu 3 kişilik bir ailenin maliyeti yaklaşık günlük 8 bin 500 TL ediyor. Dilerseniz Nil'den dinleyin.

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