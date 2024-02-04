Kışın Kaymak İçin Para Lazım: Fiyatları Merak Edilen Uludağ'da 1 Gün Kayak Yapmak Kaça Mal Oluyor?

Çocuk ve bebek kayak montları 900 TL'den başlarken, kadın ve erkek yetişkin kayak montlarının en ucuzu 1.750 TL'den başlıyor. Kayak pantolonları da çocuk için 700 TL'den, yetişkinler için de 850 TL'den, tulum isteyenler için de sırasıyla 1.200 ve 5 bin TL'den başlıyor. Dedik ya üst limit sizi ilgilendiriyor.