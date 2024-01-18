İçinde Ne Var? Uludağ'da Bir Kase Çorbayı 500 Liraya Satan İşletmenin Müdürü Konuştu

'Çünkü ürünün Uludağ'a getirilmesi, maliyeti de göz önüne alındığında ortaya böyle bir fiyat çıkıyor. Fiyatlarımız, maliyetlere göre çok da pahalı değil. Bu menülerdeki ürünler, müşterilere bire bir hazırlanıyor. Fiyatları elbette diğer lokantalar gibi olmayacaktır. Bunlar özel soslarla ve etlerle yapılan yemekler, potansiyele göre fiyatlar da gayet normal' (DHA)