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İçinde Ne Var? Uludağ'da Bir Kase Çorbayı 500 Liraya Satan İşletmenin Müdürü Konuştu

İçinde Ne Var? Uludağ'da Bir Kase Çorbayı 500 Liraya Satan İşletmenin Müdürü Konuştu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.01.2024 - 21:19

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki bir otelin restoranında 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişinin 'neden bu kadar pahalı?' dediği çorbaya dair işletmenin müdürü açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, Bursa Uludağ'dan bir menü paylaştı. Görenleri hayrete düşüren paylaşım, kısa sürede viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, Bursa Uludağ'dan bir menü paylaştı. Görenleri hayrete düşüren paylaşım, kısa sürede viral oldu.

Birçok kişi, fiyatların ciddi biçimde yüksek olduğunu savundu.

Özellikle bir çorba fiyatının 500 lira olması, şaşkınlığa neden oldu.

Özellikle bir çorba fiyatının 500 lira olması, şaşkınlığa neden oldu.

DHA muhabiri de herkesin merak ettiği o çorbanın tadına baktı.

İşletme müdürü Süleyman Güngör, çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine servis edildiğini söyledi.

İşletme müdürü Süleyman Güngör, çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine servis edildiğini söyledi.

Güngör, 'Çorbamızın meşhur olmasını isterdik.Ancak ne yazık ki fiyatı meşhur oldu. İçerisinde organik dağ mantarları bulunan ve diğer işletmelerde olmayan bir çorba bu.' dedi.

Çorbanın pahalı bir mantardan yapıldığını ifade eden işletme müdürü, "500 TL, bu çorba için uygun bir fiyat." dedi

Çorbanın pahalı bir mantardan yapıldığını ifade eden işletme müdürü, "500 TL, bu çorba için uygun bir fiyat." dedi

Kurutulmuş dağ mantarının kilosu hakkında 'şu an zaten 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor' diyen Güngör, menü fiyatlarının uygun olduğunu öne sürdü.

"Kent merkezinde herhangi bir restorana gittiğinizde, ızgara çeşitleri zaten 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Biz de bunun biraz üzerindeyiz.

"Kent merkezinde herhangi bir restorana gittiğinizde, ızgara çeşitleri zaten 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Biz de bunun biraz üzerindeyiz.

'Çünkü ürünün Uludağ'a getirilmesi, maliyeti de göz önüne alındığında ortaya böyle bir fiyat çıkıyor. Fiyatlarımız, maliyetlere göre çok da pahalı değil. Bu menülerdeki ürünler, müşterilere bire bir hazırlanıyor. Fiyatları elbette diğer lokantalar gibi olmayacaktır. Bunlar özel soslarla ve etlerle yapılan yemekler, potansiyele göre fiyatlar da gayet normal' (DHA)

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