İçinde Ne Var? Uludağ'da Bir Kase Çorbayı 500 Liraya Satan İşletmenin Müdürü Konuştu
İçinde Ne Var? Uludağ'da Bir Kase Çorbayı 500 Liraya Satan İşletmenin Müdürü Konuştu
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki bir otelin restoranında 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişinin 'neden bu kadar pahalı?' dediği çorbaya dair işletmenin müdürü açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, Bursa Uludağ'dan bir menü paylaştı. Görenleri hayrete düşüren paylaşım, kısa sürede viral oldu.
Özellikle bir çorba fiyatının 500 lira olması, şaşkınlığa neden oldu.
İşletme müdürü Süleyman Güngör, çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine servis edildiğini söyledi.
Çorbanın pahalı bir mantardan yapıldığını ifade eden işletme müdürü, "500 TL, bu çorba için uygun bir fiyat." dedi
"Kent merkezinde herhangi bir restorana gittiğinizde, ızgara çeşitleri zaten 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Biz de bunun biraz üzerindeyiz.
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