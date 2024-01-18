Bir Vatandaşın Çorba ve Salataya Verdiği Rakam Karşısında Fiyat Algımızı Tamamen Yitirdik!
Bir Vatandaşın Çorba ve Salataya Verdiği Rakam Karşısında Fiyat Algımızı Tamamen Yitirdik!
Sosyal medyada bir motokuryenin çektiği video dikkat çekti. Müşterisinin verdiği sipariş karşısında 'Fiyat algımı yitirdim' diyen kurye, çorba ve salataya ödenen tutarı okuyunca şok olduk.
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Sosyal medyada bir motokuryenin çektiği video gündem oldu. Kurye siparişi ve tutarını söyleyince kullanıcılardan yorum yağdı.
Restorandan verilen siparişi adrese teslim etmek için yola çıkan kurye, "Faturayı görünce fiyat algımı yitirdim" dedi.
Siparişi videoda okuduktan sonra duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kurye yalnızca 1 çorba ve 2 salatanın fiyatının 521 tl olduğunu söyledi.
Çorba ve salata için bu kadar fiyat çok mu, az mı bilemediğini artık fiyatlar karşısında kafasının tamamen karıştığını belirtti.
Kurye saatlerce çalışmasına rağmen henüz günlük kazancının 600 tl olduğunu da söyledi.
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"Bir çorba ve iki salata için nasıl bu fiyatı istersin?" diye önce işletmeye sonra da "Bu kadar yemek için 521 tl'yi nasıl verebiliyorsun?" diye de müşteriye sordu.
Biz işin içinden çıkamadık, yorum sizlerin...
İşte o video👇🏻
Kullanıcılardan gelen yorumlar şöyleydi:
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