ATM'den Para Çeken Bir Vatandaş 100 Liranın Üstünde Yazan Notu Görünce Dert Sahibi Oldu
ATM'den Para Çeken Bir Vatandaş 100 Liranın Üstünde Yazan Notu Görünce Dert Sahibi Oldu
Twitter (X)'da bir kullanıcı ATM'den çektiği paranın üstünde yazan notu paylaştı. 100 liranın üstüne yazılan not hepimizi dertlendirdi.
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Twitter (X)'da bir kullanıcının başına "Durduk yere dertlendik", diyeceğimiz bir olay geldi.
ATM'den para çekip nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş, çektiği 100 liranın üstünde yazan yazıyı görünce şok oldu.
Paranın üstüne yazı yazıldığını gördük de bu kadar anlamlısı bizi de şaşkına çevirdi.
Artık anne-baba'dan evladına mı yoksa bir sevgiliden mi verilmiş, bilinmez. Paranın üstünde "En zor zamanlar için..." yazısı vardı.
100 tl'nin üzerinde "Başın sıkıştığında yanıma gelmen için bilet paran" yazıyordu. Hepimizi efkarlandıran o not sosyal medyada da dikkat çekti.
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100 lira ile bilet alınmasına mı yanalım, yoksa paranın sahibi her kimse başı sıkıştığına mı...
İşte o tweet:
Kullanıcılardan paraya farklı yorumlar geldi.
Birçok kişinin gündeminde artan bilet fiyatları vardı...
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Kullanıcılar da kendi ellerine geçen üstünde not olan paraları paylaştı.
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