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ATM'den Para Çeken Bir Vatandaş 100 Liranın Üstünde Yazan Notu Görünce Dert Sahibi Oldu

ATM'den Para Çeken Bir Vatandaş 100 Liranın Üstünde Yazan Notu Görünce Dert Sahibi Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 10:09

Twitter (X)'da bir kullanıcı ATM'den çektiği paranın üstünde yazan notu paylaştı. 100 liranın üstüne yazılan not hepimizi dertlendirdi.

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Twitter (X)'da bir kullanıcının başına "Durduk yere dertlendik", diyeceğimiz bir olay geldi.

Twitter (X)'da bir kullanıcının başına "Durduk yere dertlendik", diyeceğimiz bir olay geldi.

ATM'den para çekip nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş, çektiği 100 liranın üstünde yazan yazıyı görünce şok oldu.

ATM'den para çekip nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş, çektiği 100 liranın üstünde yazan yazıyı görünce şok oldu.

Paranın üstüne yazı yazıldığını gördük de bu kadar anlamlısı bizi de şaşkına çevirdi.

Paranın üstüne yazı yazıldığını gördük de bu kadar anlamlısı bizi de şaşkına çevirdi.

Artık anne-baba'dan evladına mı yoksa bir sevgiliden mi verilmiş, bilinmez. Paranın üstünde "En zor zamanlar için..." yazısı vardı.

Artık anne-baba'dan evladına mı yoksa bir sevgiliden mi verilmiş, bilinmez. Paranın üstünde "En zor zamanlar için..." yazısı vardı.

100 tl'nin üzerinde "Başın sıkıştığında yanıma gelmen için bilet paran" yazıyordu. Hepimizi efkarlandıran o not sosyal medyada da dikkat çekti.

100 tl'nin üzerinde "Başın sıkıştığında yanıma gelmen için bilet paran" yazıyordu. Hepimizi efkarlandıran o not sosyal medyada da dikkat çekti.
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100 lira ile bilet alınmasına mı yanalım, yoksa paranın sahibi her kimse başı sıkıştığına mı...

100 lira ile bilet alınmasına mı yanalım, yoksa paranın sahibi her kimse başı sıkıştığına mı...

İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Kullanıcılardan paraya farklı yorumlar geldi.

Kullanıcılardan paraya farklı yorumlar geldi.
twitter.com

Birçok kişinin gündeminde artan bilet fiyatları vardı...

Birçok kişinin gündeminde artan bilet fiyatları vardı...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Kullanıcılar da kendi ellerine geçen üstünde not olan paraları paylaştı.

Kullanıcılar da kendi ellerine geçen üstünde not olan paraları paylaştı.
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

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