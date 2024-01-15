Depremde Hayatını Kaybeden Küçük Kızın Resmini Görünce Kedisinin Yaptığı İçimizi Paramparça Etti

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6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, hala yaralarını sarmamış durumda. Türkiye hala bu felaketin izlerini taşıyor.
Depremler sonucunda yüzbinlerce ev ve işyeri yıkıldı ve 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem sonucunda enkaz haline gelen yapıların arasında Adıyaman'daki ISIAS Otel de bulunuyordu. Bu otelde, KKTC'den gelen ortaokul seviyesindeki voleybolcular, spor hocaları ve diğer birçok kişi konaklıyordu.
Yapı denetiminden geçemeyen ve bu sebeple mühürlenmiş olan ISIAS Otel'in, daha sonra yeniden açılmasına izin verildiği belirlendi.
Bu otel, 72 kişinin hayatına mal oldu ve bu sebeple 5 kişi tutuklandı. Ayrıca, 11 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Bir yandan adaletin yerini bulmasını beklerken diğer yandan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları acılarını dindirmeye çalışıyor.
Öyle ki depremde ISIAS Otel'de hayatını kaybeden küçük bir kızın kedisi de onu unutabilmiş değil. Minik dostu hala fotoğrafını görünce gidip sevgisini ve özlemini gösteriyor.
Can dostu, kedisinin küçük kızın fotoğrafını görünce gidip üstüne oturduğu anlar sosyal medyada görenlerin yüreğini yaktı.
Babası paylaştığı videoya "Kedi bile o kadar çok özledi ki seni, fotoğrafını görünce kucağına yatıyor babam... Bizi hiç sorma..." diye yazdı.
Hepimizin içini paramparça eden o video...
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