Depremde Hayatını Kaybeden Küçük Kızın Resmini Görünce Kedisinin Yaptığı İçimizi Paramparça Etti

6 Şubat tarihinde yaşanan dehşet verici deprem, Türkiye'nin tamamında derin bir acı bıraktı. Bu felaket, 11 ilimizi etkiledi ve en büyük hasarı alanlardan biri Adıyaman oldu. Depremde yıkılan ISIAS Otel'de yaşamını yitiren minik bir kızın kedisi bile bu acıyı hala unutabilmiş değil.