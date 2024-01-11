Depremde Hayatını Kaybeden Sevgilisi ile Kurdukları Son Hayali Anlatan Kullanıcı Uzaklara Daldırdı

Twitter (X)'da 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' başlığıyla başlayan akım hepimizi günlerdir dert sahibi yaptı. Bir kullanıcı depremde hayatını kaybeden kız arkadaşı ile yaşadığı son anı anlattı. Hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha hatırlattı.