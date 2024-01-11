Depremde Hayatını Kaybeden Sevgilisi ile Kurdukları Son Hayali Anlatan Kullanıcı Uzaklara Daldırdı
Depremde Hayatını Kaybeden Sevgilisi ile Kurdukları Son Hayali Anlatan Kullanıcı Uzaklara Daldırdı
Twitter (X)'da 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' başlığıyla başlayan akım hepimizi günlerdir dert sahibi yaptı. Bir kullanıcı depremde hayatını kaybeden kız arkadaşı ile yaşadığı son anı anlattı. Hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha hatırlattı.
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Twitter (X)'da "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" başlığıyla bir akım başladı.
Kullanıcılar bu başlık altında başlarına gelmiş en acı olayları yeniden hatıralarında canlandırdılar.
Bu hikayelerden bir tanesi ise depremde hayatını kaybeden kız arkadaşı ile son anlarını anlatan "@coksiyaset" adlı kullanıcının hikayesiydi.
Kız arkadaşını memleketine gitmek için otobüse bindirmeden önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı: "Yürürken bir anda 'Bir tane siyah elbise aldım ama hiç giyemedim, bir gün sen de takım falan giysen düğünden çıkmış gibi davranıp gezsek nasıl olur?' dedi."
"Ben de 'Tamam, git gel yaparız' dedim ama geri gelmedi..."
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Genç adam, 6 Şubat günü aldığı acı haberin ardından sevdiği kadının enkazda cansız bedeninin bile bulunamadığını öğrendi.
Ailesi cenaze için ceset torbası ararken, onların son kurdukları hayal siyah elbise ve takım içerisinde mutlu bir gün yaşamak vardı.
"Dayısı aradı, 'Biz hala arıyoruz enkazı ama sen ne olur ne olmaz diye siyah ceset torbası ayarlayıp yollar mısın?' dedi. Yolladım. Biz o elbise datemizi hiç yapamadık. Siyah ceset torbasıyla geldi yanıma. O gün bugündür hiçbir şey normal değil bana göre."
Kullancının görenleri derinden yaralayan hikayesi birçoğumuza ders oldu. Sevgilisini son yolculuğuna uğurlayan genç, takipçilerine "Anın kıymetini bilin" diye seslendi.
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Kullanıcılardan yorumlar geldi...
😔
"Benim sevgilime anlatamadığım şeyi anlatmış..."
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