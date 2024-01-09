Gerçekten Hoşlandığı Erkekle Buluşunca Genç Kadının Gözlerinden Okunan Heyecan 'Nasip Et' Dedirtti
Gerçekten Hoşlandığı Erkekle Buluşunca Genç Kadının Gözlerinden Okunan Heyecan 'Nasip Et' Dedirtti
Kaynak: https://www.tiktok.com/@smilesomewhat...
TikTok'ta 'smilesomewhattt' adlı kullanıcının ilk buluşmadan gelen arkadaşını çektiği video çok beğenildi. Öyle ki Twitter (X)'a kadar popüler oldu. Herkesin imrenerek izlediği o videoyu sizlere gösterelim, dedik...
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TikTok'ta "smilesomewhattt" adlı kullanıcının ilk buluşmadan gelen arkadaşını çektiği video sosyal medya platformlarında popüler oldu.
İzleyenlerin "Nasip et" dediği anlarda, gerçekten hoşlandığı erkekle buluştuktan sonra yurda dönen kızın gülücükler saçtığı görülüyordu.
Heyecanla olanı biteni arkadaşına anlatan genç kadının neşesi ve heyecanı görülmeye değer!
Mutlaka sizin de kalp atışınızı değiştiren ve midenizde kelebekler uçuşmasına neden olan bir ilk buluşma hikayeniz vardır.
Önce viral olan o videoya bir bakalım...
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Şimdi de sizden gelen yorumlara...
Aga be...
Ne?😶
🥲
Yangın yerine döndü buralar...
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Değildir ya🥲
"Bizim de travmalarımız böyle başladı."
"Aşk böyle bir şey mi cidden ya?"
👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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