"Erkek Çocuğu Olmuyor" Diye Bir Kaynananın Gelinine Ettiği Eziyeti Duyanlar İnanamadı!
"Erkek Çocuğu Olmuyor" Diye Bir Kaynananın Gelinine Ettiği Eziyeti Duyanlar İnanamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Toplumumuz 'erkek adamın erkek çocuğu olur' gibi söylemler, soyun devam etmesi için söylenmiştir. Erkek çocuğu sahibi olan bazı anneler de bu nedenle gelinlerinden erkek torun isterler (!)
Oysa sağlıklı düşünce yapısında olan herkes doğacak çocuğun yalnızca sağlıklı olmasını ister. Kız ya da erkek olmasının bir önemi yoktur.
Her ne kadar bu tip söylemler eleştirilse de ne yazık ki hala böyle düşünen insanlar var. Bir örneğini de Twitter (X)'da bir kullanıcı annesinin birebir yaşadığını anlattı.
"@burcufidan_" adlı kullanıcı henüz annesinin karnındayken kilolu bir bebek olduğu için hastanede doğum önerildiğini, ancak babaannesinin isteği üzerine annesinin evde doğurduğunu yazdı.
Keşke hikaye bu kadarla bitseydi... Ancak kadıncağız evde yaptığı riskli doğumun ardından tekrar hamile kalamayacağını öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Babaanne kendisi istemesine rağmen sebep olduğu sonuca karşılık zorbalıklarına devam etti. Kullanıcının anlattığına göre annesini "Erkek çocuk veremedin. Artık çocuğun da olmuyor, soyumuz devam etmeyecek" diyerek yıllardır aşağıladı.
Hatta kaynana evli ve çocuk sahibi oğlunu gizli saklı eve çağırıp, başka bir kızla bile tanıştırmaya çalışmış.
Kaynanasının her türlü psikolojik şiddetine maruz kalan kadın bir zaman sonra hamile olduğunu öğrenmiş. Kullanıcı hayatının en mutlu gününü kardeşinin doğacağı haberini aldığında yaşadığında söylüyor.
"Mucize" dediği küçük kardeşi babaannesinin ağzını biraz olsun kapatmıştır. Ancak kaynana şiddeti sosyal medya kullanıcılarının gazabından kurtulamadı.
"Bu nasıl insan?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Vallahi pes... Ne?
"Babana helal olsun!"
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
"Benim bir arkadaşımın babaannesi de kızı ailenin ikinci kızı diye anne babasına sormadan çocuğu olmayan öğretmen bir çifte evlatlık vermeye kalkmış."
"Bizde 5 kızdan sonra erkek olmuş. Babamın ailesi çok baskı yapmışlar boşanması için..."
"Annem benden sonra yanlışlıkla hamile kalınca halihazırda 2 çocuk olduğumuz ve daha fazlasına bakma imkanları olmadığı için kürtaj olmuştu, babaannem anneme kızıp 'Doğursaydın kızıma evlatlık verirdik' demişti."
Siz ne düşünüyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda