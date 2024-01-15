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"Erkek Çocuğu Olmuyor" Diye Bir Kaynananın Gelinine Ettiği Eziyeti Duyanlar İnanamadı!

"Erkek Çocuğu Olmuyor" Diye Bir Kaynananın Gelinine Ettiği Eziyeti Duyanlar İnanamadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 13:13

Twitter (X)'da bir kullanıcı, annesinin erkek çocuğu olmadığı için babaannesinin yaptığı kötülükleri anlattı. Kaynananın gelinine ettiği eziyet görenlerden tepki topladı. Biz de duyduklarımıza inanamadık!

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Toplumumuz 'erkek adamın erkek çocuğu olur' gibi söylemler, soyun devam etmesi için söylenmiştir. Erkek çocuğu sahibi olan bazı anneler de bu nedenle gelinlerinden erkek torun isterler (!)

Toplumumuz 'erkek adamın erkek çocuğu olur' gibi söylemler, soyun devam etmesi için söylenmiştir. Erkek çocuğu sahibi olan bazı anneler de bu nedenle gelinlerinden erkek torun isterler (!)

Oysa sağlıklı düşünce yapısında olan herkes doğacak çocuğun yalnızca sağlıklı olmasını ister. Kız ya da erkek olmasının bir önemi yoktur.

Oysa sağlıklı düşünce yapısında olan herkes doğacak çocuğun yalnızca sağlıklı olmasını ister. Kız ya da erkek olmasının bir önemi yoktur.

Her ne kadar bu tip söylemler eleştirilse de ne yazık ki hala böyle düşünen insanlar var. Bir örneğini de Twitter (X)'da bir kullanıcı annesinin birebir yaşadığını anlattı.

Her ne kadar bu tip söylemler eleştirilse de ne yazık ki hala böyle düşünen insanlar var. Bir örneğini de Twitter (X)'da bir kullanıcı annesinin birebir yaşadığını anlattı.

"@burcufidan_" adlı kullanıcı henüz annesinin karnındayken kilolu bir bebek olduğu için hastanede doğum önerildiğini, ancak babaannesinin isteği üzerine annesinin evde doğurduğunu yazdı.

"@burcufidan_" adlı kullanıcı henüz annesinin karnındayken kilolu bir bebek olduğu için hastanede doğum önerildiğini, ancak babaannesinin isteği üzerine annesinin evde doğurduğunu yazdı.

Keşke hikaye bu kadarla bitseydi... Ancak kadıncağız evde yaptığı riskli doğumun ardından tekrar hamile kalamayacağını öğrendi.

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Babaanne kendisi istemesine rağmen sebep olduğu sonuca karşılık zorbalıklarına devam etti. Kullanıcının anlattığına göre annesini "Erkek çocuk veremedin. Artık çocuğun da olmuyor, soyumuz devam etmeyecek" diyerek yıllardır aşağıladı.

Babaanne kendisi istemesine rağmen sebep olduğu sonuca karşılık zorbalıklarına devam etti. Kullanıcının anlattığına göre annesini "Erkek çocuk veremedin. Artık çocuğun da olmuyor, soyumuz devam etmeyecek" diyerek yıllardır aşağıladı.

Hatta kaynana evli ve çocuk sahibi oğlunu gizli saklı eve çağırıp, başka bir kızla bile tanıştırmaya çalışmış.

Hatta kaynana evli ve çocuk sahibi oğlunu gizli saklı eve çağırıp, başka bir kızla bile tanıştırmaya çalışmış.

Kaynanasının her türlü psikolojik şiddetine maruz kalan kadın bir zaman sonra hamile olduğunu öğrenmiş. Kullanıcı hayatının en mutlu gününü kardeşinin doğacağı haberini aldığında yaşadığında söylüyor.

Kaynanasının her türlü psikolojik şiddetine maruz kalan kadın bir zaman sonra hamile olduğunu öğrenmiş. Kullanıcı hayatının en mutlu gününü kardeşinin doğacağı haberini aldığında yaşadığında söylüyor.

"Mucize" dediği küçük kardeşi babaannesinin ağzını biraz olsun kapatmıştır. Ancak kaynana şiddeti sosyal medya kullanıcılarının gazabından kurtulamadı.

"Mucize" dediği küçük kardeşi babaannesinin ağzını biraz olsun kapatmıştır. Ancak kaynana şiddeti sosyal medya kullanıcılarının gazabından kurtulamadı.
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"Bu nasıl insan?"

"Bu nasıl insan?"
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Vallahi pes... Ne?

Vallahi pes... Ne?
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"Babana helal olsun!"

"Babana helal olsun!"
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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"Benim bir arkadaşımın babaannesi de kızı ailenin ikinci kızı diye anne babasına sormadan çocuğu olmayan öğretmen bir çifte evlatlık vermeye kalkmış."

"Benim bir arkadaşımın babaannesi de kızı ailenin ikinci kızı diye anne babasına sormadan çocuğu olmayan öğretmen bir çifte evlatlık vermeye kalkmış."
twitter.com

"Bizde 5 kızdan sonra erkek olmuş. Babamın ailesi çok baskı yapmışlar boşanması için..."

"Bizde 5 kızdan sonra erkek olmuş. Babamın ailesi çok baskı yapmışlar boşanması için..."
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"Annem benden sonra yanlışlıkla hamile kalınca halihazırda 2 çocuk olduğumuz ve daha fazlasına bakma imkanları olmadığı için kürtaj olmuştu, babaannem anneme kızıp 'Doğursaydın kızıma evlatlık verirdik' demişti."

"Annem benden sonra yanlışlıkla hamile kalınca halihazırda 2 çocuk olduğumuz ve daha fazlasına bakma imkanları olmadığı için kürtaj olmuştu, babaannem anneme kızıp 'Doğursaydın kızıma evlatlık verirdik' demişti."
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

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