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"Karşı Cinsin Story'sini Beğendi Diye de Sevgilinden Ayrılmazsın" Yorumu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Karşı Cinsin Story'sini Beğendi Diye de Sevgilinden Ayrılmazsın" Yorumu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 13:11

'2 yıllık ilişkini başka bir kızın storysini beğendiği için bitiremezsin' yorumu sosyal medyada yeni gündem konusu oldu. Kullanıcılar 'Karşı cinsin story'sini beğendi diye de ayrılmazsın', paylaşımı üzerinden düşüncelerini dile getirdi.

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Sosyal medyada kullanıcılar paylaşımlar üzerinden ilişkiler hakkındaki fikirlerini dile getirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada kullanıcılar paylaşımlar üzerinden ilişkiler hakkındaki fikirlerini dile getirmeye devam ediyor.

Son günlerin gündeminde ise "Karşı cinsin story'sini beğenmek aldatmak mıdır?" tartışması var.

Son günlerin gündeminde ise "Karşı cinsin story'sini beğenmek aldatmak mıdır?" tartışması var.

TikTok'ta kullanıcılar çektikleri videolarda "2 yıllık ilişkini başka bir kızın storysini beğendiği için bitiremezsin" yorumuna tepki veriyor.

TikTok'ta kullanıcılar çektikleri videolarda "2 yıllık ilişkini başka bir kızın storysini beğendiği için bitiremezsin" yorumuna tepki veriyor.

İşte bu başlıkla TikTok'ta tartışma yaratan bazı videolar:

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Tartışma sonunda Twitter (X)'a da yansıdı. Yapılan yorumlar eşliğinde kullanıcılar konu ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Tartışma sonunda Twitter (X)'a da yansıdı. Yapılan yorumlar eşliğinde kullanıcılar konu ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Bazı kullanıcılar "Bunun aldatmaktan farkı yok", dedi.

Bazı kullanıcılar "Bunun aldatmaktan farkı yok", dedi.
twitter.com

"Bitiririm. Ben ilişkim varken kafamı yerden kaldırmıyorum adamın yaptığına bak!"

"Bitiririm. Ben ilişkim varken kafamı yerden kaldırmıyorum adamın yaptığına bak!"
twitter.com

"Belki aldattığı anlamına gelmez ama gözü dışarda olduğu anlamına gelir."

"Belki aldattığı anlamına gelmez ama gözü dışarda olduğu anlamına gelir."
twitter.com
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Bu yorumu haklı bulanların yanı sıra,

Bu yorumu haklı bulanların yanı sıra,
twitter.com

"Taş devrinden mi kaldınız?" diye soranlar da vardı.

"Taş devrinden mi kaldınız?" diye soranlar da vardı.
twitter.com

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"Evli ve çocuklu olsam yine boşarım."

"Evli ve çocuklu olsam yine boşarım."
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"Takip etmesi bile ayrılık sebebidir."

"Takip etmesi bile ayrılık sebebidir."
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Peki, siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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