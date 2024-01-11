"Karşı Cinsin Story'sini Beğendi Diye de Sevgilinden Ayrılmazsın" Yorumu Sosyal Medyayı İkiye Böldü
"Karşı Cinsin Story'sini Beğendi Diye de Sevgilinden Ayrılmazsın" Yorumu Sosyal Medyayı İkiye Böldü
'2 yıllık ilişkini başka bir kızın storysini beğendiği için bitiremezsin' yorumu sosyal medyada yeni gündem konusu oldu. Kullanıcılar 'Karşı cinsin story'sini beğendi diye de ayrılmazsın', paylaşımı üzerinden düşüncelerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada kullanıcılar paylaşımlar üzerinden ilişkiler hakkındaki fikirlerini dile getirmeye devam ediyor.
Son günlerin gündeminde ise "Karşı cinsin story'sini beğenmek aldatmak mıdır?" tartışması var.
TikTok'ta kullanıcılar çektikleri videolarda "2 yıllık ilişkini başka bir kızın storysini beğendiği için bitiremezsin" yorumuna tepki veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tartışma sonunda Twitter (X)'a da yansıdı. Yapılan yorumlar eşliğinde kullanıcılar konu ile ilgili yorumlarını paylaştı.
Bazı kullanıcılar "Bunun aldatmaktan farkı yok", dedi.
"Bitiririm. Ben ilişkim varken kafamı yerden kaldırmıyorum adamın yaptığına bak!"
"Belki aldattığı anlamına gelmez ama gözü dışarda olduğu anlamına gelir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yorumu haklı bulanların yanı sıra,
"Taş devrinden mi kaldınız?" diye soranlar da vardı.
👇🏻
👇🏻
"Evli ve çocuklu olsam yine boşarım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Takip etmesi bile ayrılık sebebidir."
Peki, siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda