"Karşı Cinsin Story'sini Beğendi Diye de Sevgilinden Ayrılmazsın" Yorumu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

'2 yıllık ilişkini başka bir kızın storysini beğendiği için bitiremezsin' yorumu sosyal medyada yeni gündem konusu oldu. Kullanıcılar 'Karşı cinsin story'sini beğendi diye de ayrılmazsın', paylaşımı üzerinden düşüncelerini dile getirdi.