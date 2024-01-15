Yaşlı Teyzenin Gece Acile Gelip Bıçaklanan Hastaya Müdahale Eden Doktordan İsteği "Artık Pes" Dedirtti

Twitter (X)'da bir hastanede çekilmiş izdiham görüntüleri gündem oldu. Tıklım tıkış dolu olan hastane koridorlarına doktorlar 'İşimizi nasıl yapabiliriz? Neden bu kadar kalabalık?' diye sordu. Bir hastanın başına gelenler kalabalığın nedenini izah etti.