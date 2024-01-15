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Yaşlı Teyzenin Gece Acile Gelip Bıçaklanan Hastaya Müdahale Eden Doktordan İsteği "Artık Pes" Dedirtti

Yaşlı Teyzenin Gece Acile Gelip Bıçaklanan Hastaya Müdahale Eden Doktordan İsteği "Artık Pes" Dedirtti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 09:12

Twitter (X)'da bir hastanede çekilmiş izdiham görüntüleri gündem oldu. Tıklım tıkış dolu olan hastane koridorlarına doktorlar 'İşimizi nasıl yapabiliriz? Neden bu kadar kalabalık?' diye sordu. Bir hastanın başına gelenler kalabalığın nedenini izah etti.

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Twitter (X)'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hastanede çekildiği belirtilen görüntüler çok konuşuldu.

Twitter (X)'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hastanede çekildiği belirtilen görüntüler çok konuşuldu.

Hastanenin koridorlarında tıklım tıkış insan istifi görüntülerine hem hastalardan hem de doktorlardan tepki aldı.

Hastanenin koridorlarında tıklım tıkış insan istifi görüntülerine hem hastalardan hem de doktorlardan tepki aldı.

Vatandaş "Burada nasıl tedavi olalım?", "Acil durumda sıra bize nasıl gelecek?" diye sorarken,

Vatandaş "Burada nasıl tedavi olalım?", "Acil durumda sıra bize nasıl gelecek?" diye sorarken,
twitter.com

Doktorlar "Bu şartlar altında nasıl çalışalım?", "Bu kalabalığın sorumlusu kim?" diye yazdı.

Doktorlar "Bu şartlar altında nasıl çalışalım?", "Bu kalabalığın sorumlusu kim?" diye yazdı.
twitter.com

Çok sayıda alıntı gelen tweet'e bir kullanıcının yazdıkları ise "Yuh artık!" dedirtti.

Çok sayıda alıntı gelen tweet'e bir kullanıcının yazdıkları ise "Yuh artık!" dedirtti.
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Bir gece dikişleri açıldığı için hastaneni acil servisine başvuran kullanıcının başına gelenler bu kalabalığın adeta izahı oldu.

Bir gece dikişleri açıldığı için hastaneni acil servisine başvuran kullanıcının başına gelenler bu kalabalığın adeta izahı oldu.

Sedyede kendisine sıra gelmesini beklediği sırada ekmek bıçağıyla yaralanmış bir hastanın acil müdahale için yatırıldığını gördü.

Sedyede kendisine sıra gelmesini beklediği sırada ekmek bıçağıyla yaralanmış bir hastanın acil müdahale için yatırıldığını gördü.

Doktorların müdahale etmek için başında toplandığı hastanın hayatı söz konusu...

Doktorların müdahale etmek için başında toplandığı hastanın hayatı söz konusu...

O esnada bir teyzenin doktorların yanına gelip birini dürterek istediği şey eğer gerçekse "Vallahi pes!" dedirtti.

O esnada bir teyzenin doktorların yanına gelip birini dürterek istediği şey eğer gerçekse "Vallahi pes!" dedirtti.

"Yaşlıca bir teyze bıçaklanmış adamın başındaki doktorlardan birini dürtüp, 'Doktor bey benim şu ilacı yazıver de ben gideyim' dedi."

"Yaşlıca bir teyze bıçaklanmış adamın başındaki doktorlardan birini dürtüp, 'Doktor bey benim şu ilacı yazıver de ben gideyim' dedi."
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"Ve o gece acilin yarısından çoğu ailece ilaç yazdırmaya gelen insanlardan oluşuyordu" diyen kullanıcı, doktorun teyzeye yüz ifadesinin aklından çıkmadığını da ekledi.

"Ve o gece acilin yarısından çoğu ailece ilaç yazdırmaya gelen insanlardan oluşuyordu" diyen kullanıcı, doktorun teyzeye yüz ifadesinin aklından çıkmadığını da ekledi.

İşte o tweet👇🏻

İşte o tweet👇🏻
twitter.com

Kullanıcılardan da tepkiler yükseldi.

Kullanıcılardan da tepkiler yükseldi.
twitter.com

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👇🏻
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👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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