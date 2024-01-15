Yaşlı Teyzenin Gece Acile Gelip Bıçaklanan Hastaya Müdahale Eden Doktordan İsteği "Artık Pes" Dedirtti
Yaşlı Teyzenin Gece Acile Gelip Bıçaklanan Hastaya Müdahale Eden Doktordan İsteği "Artık Pes" Dedirtti
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Twitter (X)'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hastanede çekildiği belirtilen görüntüler çok konuşuldu.
Hastanenin koridorlarında tıklım tıkış insan istifi görüntülerine hem hastalardan hem de doktorlardan tepki aldı.
Vatandaş "Burada nasıl tedavi olalım?", "Acil durumda sıra bize nasıl gelecek?" diye sorarken,
Doktorlar "Bu şartlar altında nasıl çalışalım?", "Bu kalabalığın sorumlusu kim?" diye yazdı.
Çok sayıda alıntı gelen tweet'e bir kullanıcının yazdıkları ise "Yuh artık!" dedirtti.
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Bir gece dikişleri açıldığı için hastaneni acil servisine başvuran kullanıcının başına gelenler bu kalabalığın adeta izahı oldu.
Sedyede kendisine sıra gelmesini beklediği sırada ekmek bıçağıyla yaralanmış bir hastanın acil müdahale için yatırıldığını gördü.
Doktorların müdahale etmek için başında toplandığı hastanın hayatı söz konusu...
O esnada bir teyzenin doktorların yanına gelip birini dürterek istediği şey eğer gerçekse "Vallahi pes!" dedirtti.
"Yaşlıca bir teyze bıçaklanmış adamın başındaki doktorlardan birini dürtüp, 'Doktor bey benim şu ilacı yazıver de ben gideyim' dedi."
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"Ve o gece acilin yarısından çoğu ailece ilaç yazdırmaya gelen insanlardan oluşuyordu" diyen kullanıcı, doktorun teyzeye yüz ifadesinin aklından çıkmadığını da ekledi.
İşte o tweet👇🏻
Kullanıcılardan da tepkiler yükseldi.
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