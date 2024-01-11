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İstanbul'da Metrobüs Durağında Yaşanan İzdihama "Bu Çileyi Niye Çekiyorsunuz?" Sesleri Yükseldi

İstanbul'da Metrobüs Durağında Yaşanan İzdihama "Bu Çileyi Niye Çekiyorsunuz?" Sesleri Yükseldi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 09:03

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Geçtiğimiz gün İstanbul'un Altunizade semtinde bulunan metrobüs durağında sabah saatlerinde bir yoğunluk yaşandı. İddiaya göre arıza sebebiyle yaşanan sıkışıklık, insanların durağa yığılmasına neden oldu. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından kayda alındı. Görüntülere sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

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Geçtiğimiz gün İstanbul'un Altunizade semtinde bulunan metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüs arızalandı.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Altunizade semtinde bulunan metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüs arızalandı.

Bu durum, metrobüs seferlerinin aksamalarına ve dolayısıyla yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu.

Bu durum, metrobüs seferlerinin aksamalarına ve dolayısıyla yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu.

İşe veya okula gitmeye çalışan vatandaşlar, metrobüs durağında ve üst geçitte büyük bir yoğunluk oluşturdu.

İşe veya okula gitmeye çalışan vatandaşlar, metrobüs durağında ve üst geçitte büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Bu yoğunluk, metrobüs durağına ulaşmayı ve metrobüse binmeyi zorlaştırdı. Durakta ve üst geçitte yaşanan bu yoğunluk, vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Bu yoğunluk, metrobüs durağına ulaşmayı ve metrobüse binmeyi zorlaştırdı. Durakta ve üst geçitte yaşanan bu yoğunluk, vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Arızalı metrobüsün çekilmesi sonrasında durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği normale döndü. Ancak yaşanan izdihamın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Arızalı metrobüsün çekilmesi sonrasında durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği normale döndü. Ancak yaşanan izdihamın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Önce o görüntüleri bir hatırlayalım👇🏻

Görüntülere kullanıcılardan tepkiler geldi: "İstanbul'a sığmıyoruz artık farkında mı birileri?"

Görüntülere kullanıcılardan tepkiler geldi: "İstanbul'a sığmıyoruz artık farkında mı birileri?"
twitter.com

Vatandaş kendine de sordu: "Niye hala bu şehirdeyiz?"

Vatandaş kendine de sordu: "Niye hala bu şehirdeyiz?"
twitter.com

İstanbul'u terk edenler haline şükretti.

İstanbul'u terk edenler haline şükretti.
twitter.com

"Ben de o kalabalıktaydım. Pes edip çıktım."

"Ben de o kalabalıktaydım. Pes edip çıktım."
twitter.com
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"Şartlarınız iyiyse yaşayın, değilse burada yaşanmaz!"

"Şartlarınız iyiyse yaşayın, değilse burada yaşanmaz!"
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"Ben köyümde mutluyum."

"Ben köyümde mutluyum."
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"Mecburi bir durum olmadıkça şu şehirde asla yaşamam."

"Mecburi bir durum olmadıkça şu şehirde asla yaşamam."
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Kimisi de İstanbul'daki ulaşım araçlarına acıdı...

Kimisi de İstanbul'daki ulaşım araçlarına acıdı...
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Televizyon sunucusu Dilara Gönder, "Çok yazık oluyor bize" diye yazdı.

Televizyon sunucusu Dilara Gönder, "Çok yazık oluyor bize" diye yazdı.
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Bir kullanıcı İstanbul'un deprem, trafik gibi sorunlarını hatırlatıp, "Neden hala bu şehirde yaşıyorsunuz?" diye sordu.

Bir kullanıcı İstanbul'un deprem, trafik gibi sorunlarını hatırlatıp, "Neden hala bu şehirde yaşıyorsunuz?" diye sordu.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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