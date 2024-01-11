İstanbul'da Metrobüs Durağında Yaşanan İzdihama "Bu Çileyi Niye Çekiyorsunuz?" Sesleri Yükseldi

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Altunizade semtinde bulunan metrobüs durağında sabah saatlerinde bir yoğunluk yaşandı. İddiaya göre arıza sebebiyle yaşanan sıkışıklık, insanların durağa yığılmasına neden oldu. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından kayda alındı. Görüntülere sosyal medyadan tepkiler yükseldi.