Amerika'da Ünlü Kahvecide Çekilen Sırlar Dünyası Efektli Görüntüler Türkiye'deki Kafeleri Savundurttu

Twitter (X)'da '@huseyingunayDC' adlı kullanıcının Amerika'da ünlü kahve zincirine uğrayıp insanların sessiz ve düşünceli hallerini çektiği görüntüler dikkat çekti. Meğer Amerika'da yalnızlık insanlar arasında bir dert haline gelmiş. Kullanıcıların bir kısmı kafelerde sessizliği savunurken, kimisi de eleştiri yağmuruna tuttu.