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Amerika'da Ünlü Kahvecide Çekilen Sırlar Dünyası Efektli Görüntüler Türkiye'deki Kafeleri Savundurttu

Amerika'da Ünlü Kahvecide Çekilen Sırlar Dünyası Efektli Görüntüler Türkiye'deki Kafeleri Savundurttu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 12:23

Twitter (X)'da '@huseyingunayDC' adlı kullanıcının Amerika'da ünlü kahve zincirine uğrayıp insanların sessiz ve düşünceli hallerini çektiği görüntüler dikkat çekti. Meğer Amerika'da yalnızlık insanlar arasında bir dert haline gelmiş. Kullanıcıların bir kısmı kafelerde sessizliği savunurken, kimisi de eleştiri yağmuruna tuttu.

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Biz alışmışız tabii kafelerde bağıra çağıra arkadaşlarımıza bir şeyler anlatmaya, Amerika'daki bu görüntüler yabancı geldi.

Biz alışmışız tabii kafelerde bağıra çağıra arkadaşlarımıza bir şeyler anlatmaya, Amerika'daki bu görüntüler yabancı geldi.

Amerika'da ünlü kahve zincirine uğrayan bir Türk, insanların sessizliği karşısında şok oldu. Hatta o anları takipçileriyle de paylaştı.

Amerika'da ünlü kahve zincirine uğrayan bir Türk, insanların sessizliği karşısında şok oldu. Hatta o anları takipçileriyle de paylaştı.

Kafede adeta, bir sis perdesi aralanır gibi, öylece duran oturan insanlar görenleri şaşırttı. Kullanıcı bu durumu 'yalnızlık sendromuna' bağladı.

Kafede adeta, bir sis perdesi aralanır gibi, öylece duran oturan insanlar görenleri şaşırttı. Kullanıcı bu durumu 'yalnızlık sendromuna' bağladı.

Kimileri ise "Herkes işinde gücünde kardeşim. Bizim gibi boş adam değiller" yazdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz...

Kimileri ise "Herkes işinde gücünde kardeşim. Bizim gibi boş adam değiller" yazdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz...

İşte o görüntüler...

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Kullanıcı o anları "Amerika’ya dair bir sürü olumsuz şey söylenebilir ama yalnızlık çok başka bir boyutta" notuyla paylaştı.

Kullanıcı o anları "Amerika’ya dair bir sürü olumsuz şey söylenebilir ama yalnızlık çok başka bir boyutta" notuyla paylaştı.
twitter.com

Kullanıcılardan bazıları itiraz etti: "Çünkü herkes çalışıyor. Kimse sohbete gelmemiş."

Kullanıcılardan bazıları itiraz etti: "Çünkü herkes çalışıyor. Kimse sohbete gelmemiş."
twitter.com

"Böyle yalnızlığa can kurban!"

"Böyle yalnızlığa can kurban!"
twitter.com

"Kahve zincirlerinde atomize, mutsuz ve ruhsuz insanlar vardı hep."

"Kahve zincirlerinde atomize, mutsuz ve ruhsuz insanlar vardı hep."
twitter.com

"25 yıl önce Amerika'ya yerleşen dayım da gökdelenlerin arasındaki yalnızlıktan bahsediyordu."

"25 yıl önce Amerika'ya yerleşen dayım da gökdelenlerin arasındaki yalnızlıktan bahsediyordu."
twitter.com
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"Çalışıyorlar gibi geldi ama sen bilirsin..."

"Çalışıyorlar gibi geldi ama sen bilirsin..."
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Tweet'i anlamsız bulanlar eleştirirken,

Tweet'i anlamsız bulanlar eleştirirken,
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Kullanıcı "Keşke itiraz etmeden önce araştırsanız" diyerek araştırmaları ekledi.

Kullanıcı "Keşke itiraz etmeden önce araştırsanız" diyerek araştırmaları ekledi.
twitter.com

"Bir yerde tek başına oturmak, kahve içmek yalnızlık göstergesi mi yani?"

"Bir yerde tek başına oturmak, kahve içmek yalnızlık göstergesi mi yani?"
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Bir kullanıcının yorumu ise dikkat çekti:

Bir kullanıcının yorumu ise dikkat çekti:
twitter.com
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Kimisi bu yorumu haklı bulurken,

Kimisi bu yorumu haklı bulurken,
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Kimisi de eleştirdi.

Kimisi de eleştirdi.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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