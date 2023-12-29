Üç Harfli Bir Zincir Market Zincirinde Yapıldığı Fark Edilen İndirim Hilesi Vatandaşa Yaka Silktirdi

Üç harfli bir zincir marketten alışveriş yapan vatandaşın indirimli ürünün arkasındaki etiketi çekince hile ortaya çıktı. Market alışverişinde 'indirimmiş' gibi göstermek için uygulanan bu taktiğe 'Bu numara eskimedi mi?' yorumları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından gıdadan tekstile birçok sektörde fiyat artışı beklerken bugün bir indirim haberi dikkat çekti.
Üç harfli bir zincir marketin indirimli etiket fiyatının arkasındaki hileyi gören vatandaş o anları kayıt altına aldı.
Markette soslu mısırın fiyat etiketinde indirimli fiyatının yazıldığı görüldü. 14,50 tl'den 13,75'e düştüğü yazan kuruyemişe aslında indirim yapılmadığı ortaya çıktı.
Kırmızı etiketle indirim yapılan ürünün etiketinin arkasından eski etiketi çeken vatandaş, soslu mısırın zaten 13 tl 75 kuruş olduğunu görünce şok oldu.
O anları videoya alıp kamuoyuna gönderen vatandaşın kaydı sosyal medyada farklı "Bu numara eskimedi mi?" yorumlarına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o video:
"Uzun süredir yapılan bir şey bu ne yazık ki..."
"Milleti kandırmayı bırakın artık."
"Zam öncesi indirim bu."
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda