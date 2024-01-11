Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Zeynep Turan Uyarılarında Dünya Genelinde Bir Salgın Yaşanacağının Sinyallerini Verdi!

Astrolog Zeynep Turan Uyarılarında Dünya Genelinde Bir Salgın Yaşanacağının Sinyallerini Verdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 11:54

Ülkemizde artan vakalar nedeniyle aciller dolup taşmış durumda. Bugün Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre bu hastalık ne bahar nezlesi ne de grip. Astrologların gündeminde ise yeni bir salgın var.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son bir ayda hastanelerin acil servislerinin aşırı doluluk yaşamasına neden olan salgın pandemi endişesini yeniden gündemimize taşıdı.

Son bir ayda hastanelerin acil servislerinin aşırı doluluk yaşamasına neden olan salgın pandemi endişesini yeniden gündemimize taşıdı.

Türk Tabipler Birliği (TTB), genel olarak mevsimsel bir durum olarak algılanan bu salgının aslında grip, Covid-19 ve influenza kaynaklı olduğunu belirtti.

Türk Tabipler Birliği (TTB), genel olarak mevsimsel bir durum olarak algılanan bu salgının aslında grip, Covid-19 ve influenza kaynaklı olduğunu belirtti.

TTB, bu durumun toplum sağlığı ve sağlık çalışanları için önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı. Astrolojik olarak da yeni bir salgın tehlikesi olduğu astrologlarca açıklandı.

TTB, bu durumun toplum sağlığı ve sağlık çalışanları için önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı. Astrolojik olarak da yeni bir salgın tehlikesi olduğu astrologlarca açıklandı.

Astrolog Zeynep Turan, Twitter (X)'dan yaptığı paylaşımda yeni salgının uyarısını verdi.

Astrolog Zeynep Turan, Twitter (X)'dan yaptığı paylaşımda yeni salgının uyarısını verdi.

Turan paylaşımında, gökyüzünde Venüs-Plüton 45’liği yaşandığını ve bu derecenin salgın hastalıkları tetiklediğini belirtti.

Turan paylaşımında, gökyüzünde Venüs-Plüton 45’liği yaşandığını ve bu derecenin salgın hastalıkları tetiklediğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Dünya genelinde başta Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere yeni bir salgın hastalık yaygınlaşabilir", diyen Turan, hali hazırda yaşamış olduğumuz belirtileri akla getirdi.

"Dünya genelinde başta Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere yeni bir salgın hastalık yaygınlaşabilir", diyen Turan, hali hazırda yaşamış olduğumuz belirtileri akla getirdi.

Salgının İnfluenza ve Covid benzeri bir hastalık kaynaklı yaşanacağını da belirtti. Birçok kişi öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısından şikayetçi.

Salgının İnfluenza ve Covid benzeri bir hastalık kaynaklı yaşanacağını da belirtti. Birçok kişi öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısından şikayetçi.

Yeni salgının eğitimi de sekteye uğratabileceğinden bahseden Turan, okulların salgın nedeniyle kapanabileceği sinyallerini verdi.

Yeni salgının eğitimi de sekteye uğratabileceğinden bahseden Turan, okulların salgın nedeniyle kapanabileceği sinyallerini verdi.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Benzer şeyler yaşayanlar yorumlarda buluştu.

Benzer şeyler yaşayanlar yorumlarda buluştu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bizimle paylaşın...

Bizimle paylaşın...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?