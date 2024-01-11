Astrolog Zeynep Turan Uyarılarında Dünya Genelinde Bir Salgın Yaşanacağının Sinyallerini Verdi!
Astrolog Zeynep Turan Uyarılarında Dünya Genelinde Bir Salgın Yaşanacağının Sinyallerini Verdi!
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Son bir ayda hastanelerin acil servislerinin aşırı doluluk yaşamasına neden olan salgın pandemi endişesini yeniden gündemimize taşıdı.
Türk Tabipler Birliği (TTB), genel olarak mevsimsel bir durum olarak algılanan bu salgının aslında grip, Covid-19 ve influenza kaynaklı olduğunu belirtti.
TTB, bu durumun toplum sağlığı ve sağlık çalışanları için önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı. Astrolojik olarak da yeni bir salgın tehlikesi olduğu astrologlarca açıklandı.
Astrolog Zeynep Turan, Twitter (X)'dan yaptığı paylaşımda yeni salgının uyarısını verdi.
Turan paylaşımında, gökyüzünde Venüs-Plüton 45’liği yaşandığını ve bu derecenin salgın hastalıkları tetiklediğini belirtti.
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"Dünya genelinde başta Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere yeni bir salgın hastalık yaygınlaşabilir", diyen Turan, hali hazırda yaşamış olduğumuz belirtileri akla getirdi.
Salgının İnfluenza ve Covid benzeri bir hastalık kaynaklı yaşanacağını da belirtti. Birçok kişi öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısından şikayetçi.
Yeni salgının eğitimi de sekteye uğratabileceğinden bahseden Turan, okulların salgın nedeniyle kapanabileceği sinyallerini verdi.
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Benzer şeyler yaşayanlar yorumlarda buluştu.
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