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Türk Tabipler Birliği Son 1 Aydır Ortalığı Kasıp Kavuran Salgının COVID'in Dönüşünü İfade Ettiğini Açıkladı

Türk Tabipler Birliği Son 1 Aydır Ortalığı Kasıp Kavuran Salgının COVID'in Dönüşünü İfade Ettiğini Açıkladı

Covid-19
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 10:14

Özellikle son bir aydır hastane acilleri aynı şikayetler ile dolup taşmış durumda. Herkesin tek tek yakalandığı ve iyileşmesi uzun süren bu salgının bahar nezlesi olmadığı açıklandı. Türk Tabipler Birliği, 'Yaşadığımız ölümcül influenza ve Covid salgını' açıklamasında bulundu. Bunun üstüne akıllara 'pandemi geri mi dönecek?' sorusu geldi.

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Özellikle son bir aydır devam eden, hastanelerin acillerinin dolup taşmasına sebep olan salgın pandemi gündemini yeniden önümüze çıkardı.

Özellikle son bir aydır devam eden, hastanelerin acillerinin dolup taşmasına sebep olan salgın pandemi gündemini yeniden önümüze çıkardı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) herkesin mevsimsel sandığı bu salgının aslında grip, Covid-19 ve influenza kaynaklı olduğunu söyleyerek; toplum sağlığı ve sağlık çalışanları açısından risk uyandırdığını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yokmuş gibi davranılan salgının önceki yıllara kıyasla daha fazla ölüme yol açtığını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yokmuş gibi davranılan salgının önceki yıllara kıyasla daha fazla ölüme yol açtığını ifade etti.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise Aralık ayından beri salgının hiç azalmadığından ve oldukça yoğun olduğundan bahsetti. 

'Biz hepimiz, tüm sağlık çalışanları biliyoruz. Hastalarımız COVID-19 geçiriyor. Üzerine grip eklendi. Ancak testi yapılmıyor. Adını koyamıyoruz. Herhangi bir tedbirini de alamıyoruz. Bir aydır uğraşıyoruz ama hiçbir tedbir alınmadığı için alışageldiğimiz şekilde bu salgının yükselip, hızla azaldığını göremiyoruz. Toplumda sürekli devam ediyor.'

TBB Aile Hekimliği Kolundan Dr. Sibel Uyan ise hastanelerin hınca hınç dolu olduğunu, servislerde yer bulunamadığını ifade ediyor.

TBB Aile Hekimliği Kolundan Dr. Sibel Uyan ise hastanelerin hınca hınç dolu olduğunu, servislerde yer bulunamadığını ifade ediyor.

Ayrıca son bir aydır iş yerleri ve okullarda salgının arttığını, hastalığın önüne geçilemediğini de vurguluyor. 

'Hasta hasta çalışmaya, işe ve okula bu şartlarda gitmeye ve kendileri ile birlikte okul ve işyerlerinde ya da toplu taşıma araçlarında çevrelerinde olan kişilere de salgını yaymaya devam ediyorlar.'

Yaşanılan bu durumun Covid-19 ve influenza olduğunu dile getiren Uyan, tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor.

Yaşanılan bu durumun Covid-19 ve influenza olduğunu dile getiren Uyan, tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor.

'Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül influenza (grip) ve Covid salgını. Yaşadığımız salgın basit bir nezle değildir. Toplum ve sağlık çalışanları salgınla ilgili sürekli bilgilendirilmeli, koruyucu önlemler hatırlatılmalı, eğitimler yapılmalıdır. Sağlık kurumlarında maske takılması zorunludur.'

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada "pandemi geri mi dönüyor?" soruları dolaşmaya başladı.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada "pandemi geri mi dönüyor?" soruları dolaşmaya başladı.
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Herkesin aklına kapanma dönemine ilişkin benzer bir süreç yaşanıp yaşanmayacağı geldi.

Herkesin aklına kapanma dönemine ilişkin benzer bir süreç yaşanıp yaşanmayacağı geldi.
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Kimileriyse bu duruma alışıldığını dile getirerek esprilerine devam etti.

Kimileriyse bu duruma alışıldığını dile getirerek esprilerine devam etti.
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