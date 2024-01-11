Türk Tabipler Birliği Son 1 Aydır Ortalığı Kasıp Kavuran Salgının COVID'in Dönüşünü İfade Ettiğini Açıkladı
Türk Tabipler Birliği Son 1 Aydır Ortalığı Kasıp Kavuran Salgının COVID'in Dönüşünü İfade Ettiğini Açıkladı
Özellikle son bir aydır hastane acilleri aynı şikayetler ile dolup taşmış durumda. Herkesin tek tek yakalandığı ve iyileşmesi uzun süren bu salgının bahar nezlesi olmadığı açıklandı. Türk Tabipler Birliği, 'Yaşadığımız ölümcül influenza ve Covid salgını' açıklamasında bulundu. Bunun üstüne akıllara 'pandemi geri mi dönecek?' sorusu geldi.
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Özellikle son bir aydır devam eden, hastanelerin acillerinin dolup taşmasına sebep olan salgın pandemi gündemini yeniden önümüze çıkardı.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yokmuş gibi davranılan salgının önceki yıllara kıyasla daha fazla ölüme yol açtığını ifade etti.
TBB Aile Hekimliği Kolundan Dr. Sibel Uyan ise hastanelerin hınca hınç dolu olduğunu, servislerde yer bulunamadığını ifade ediyor.
Yaşanılan bu durumun Covid-19 ve influenza olduğunu dile getiren Uyan, tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor.
Bu açıklamaların ardından sosyal medyada "pandemi geri mi dönüyor?" soruları dolaşmaya başladı.
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Herkesin aklına kapanma dönemine ilişkin benzer bir süreç yaşanıp yaşanmayacağı geldi.
Kimileriyse bu duruma alışıldığını dile getirerek esprilerine devam etti.
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