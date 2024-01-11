Türk Tabipler Birliği Son 1 Aydır Ortalığı Kasıp Kavuran Salgının COVID'in Dönüşünü İfade Ettiğini Açıkladı

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise Aralık ayından beri salgının hiç azalmadığından ve oldukça yoğun olduğundan bahsetti.

'Biz hepimiz, tüm sağlık çalışanları biliyoruz. Hastalarımız COVID-19 geçiriyor. Üzerine grip eklendi. Ancak testi yapılmıyor. Adını koyamıyoruz. Herhangi bir tedbirini de alamıyoruz. Bir aydır uğraşıyoruz ama hiçbir tedbir alınmadığı için alışageldiğimiz şekilde bu salgının yükselip, hızla azaldığını göremiyoruz. Toplumda sürekli devam ediyor.'