Salgından Etkilenen Ülke Sayısı 41 Oldu: ABD ve İspanya’da Hastanelerde Maske Kullanımı Zorunlu Hale Getirildi

- Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın

- Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın

- Ellerinizi düzenli olarak temizleyin

- Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın

- Covid belirtileriniz varsa test yaptırın