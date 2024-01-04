COVID Salgını Yeniden Gündemde: ABD’de COVID Nedeniyle Hastanelerde Maske Zorunluluğu Geri Getirildi
COVID Salgını Yeniden Gündemde: ABD’de COVID Nedeniyle Hastanelerde Maske Zorunluluğu Geri Getirildi
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/686906/...
Çok uzun zaman değil, geride bıraktığımız son 3 yılda dünya üzerinde yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın da geçirdiği COVID virüsü birçok ülkede yeniden şiddetlenmeye başladı.
ABD’deki bazı eyaletlerde Covid, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki vaka artışları nedeniyle tekrar maske zorunluluğu getirildi.
Türkiye’de de Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada marke kullanılması gerektiğini kaydetmişti.
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ABD'deki bazı eyaletlerde Covid, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki vaka artışları nedeniyle tekrar maske zorunluluğu getirildi.
Kaliforniya, Illinois, Massachusetts ve New York'taki hastanelerde, hastalar ve sağlık çalışanları için maske zorunluluğu yeniden uygulamaya kondu.
New York şehrinin sağlık yetkilisi Dr. Ashwin Vasan, dün yaptığı açıklamada şehirdeki 11 devlet hastanesinde, 30 sağlık merkezinde ve 5 hasta bakım tesisinde maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.
Vasan, "Son istediğimiz şey personel sıkıntısı yaşamak. 2022'deki Omicron dalgasında, halkın yanı sıra sağlık çalışanlarımız da hastalandı" dedi.
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezileri'nin (CDC) açıkladığı son verilere göre, 17-23 Aralık'ta ülke genelinde Kovid nedeniyle 29 binden fazla kişi hastaneye yattı. Söz konusu rakam, bundan bir hafta öncesine kıyasla en az yüzde 16'lık artışa denk geliyor.
Aynı dönemde ülke genelinde 14 bin 700'ün üzerinde kişi de gripten ötürü hastaneye yatırıldı.
Massachusetts'taki Berkshire Health Systems hastanesinde çarşamba günü, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrindeki hastane ve sağlık merkezlerindeyse pazartesi günü maske takma zorunluluğu getirildi.
Illinois eyaletinin en büyük şehri Şikago'daki hastanelerde de maske zorunluluğu geçen ay uygulamaya konmuştu. Yetkililer, uygulamanın kamusal alana genişletilmesi için de görüşmeleri sürdürüyor.
Türkiye’de de Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada marke kullanılması gerektiğini kaydetmişti.
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Uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği yazıda “Bunun sonucunda grip virüsü (H1N1), Covid-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız” dendi.
Son haftalarda özellikle hastanelerin acil servislerinde olağandışı yoğunluk yaşandığını belirten TTB, sağlık çalışanlarının bu yoğunlukla baş etmekte zorlandığını vurguladı.
Toplu taşıma araçlarındaki basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekildi.
Yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.
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