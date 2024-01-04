COVID Salgını Yeniden Gündemde: ABD’de COVID Nedeniyle Hastanelerde Maske Zorunluluğu Geri Getirildi

Çok uzun zaman değil, geride bıraktığımız son 3 yılda dünya üzerinde yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın da geçirdiği COVID virüsü birçok ülkede yeniden şiddetlenmeye başladı.

ABD’deki bazı eyaletlerde Covid, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki vaka artışları nedeniyle tekrar maske zorunluluğu getirildi.

Türkiye’de de Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada marke kullanılması gerektiğini kaydetmişti.