Evlerimize Kapanarak Geçirdiğimiz Pandemi Dönemi Hiç Yaşanmasaydı Şu Anki Hayatımız Nasıl Olurdu?
Evlerimize Kapanarak Geçirdiğimiz Pandemi Dönemi Hiç Yaşanmasaydı Şu Anki Hayatımız Nasıl Olurdu?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Covid olmasa günümüz nasıl olurdu sizin için 15 maddede sıraladık.
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1. "Kesinlikle bu kadar fazla evden çalışabileceğimiz iş bulamazdık."
2. "Neredeyse bütün şirketlerden 'bu zor zamanlarda...' diye başlayan sıkıcı e-mailler almazdık."
3. "İnternetten alışveriş yapmaya bu kadar fazla alışmazdık."
4. "QR kodlar bu kadar popülerleşmezdi."
5. "İnsanların bu kadar umursamaz ve sorumsuz olduğunu anlamamış olurduk."
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6. "İş hayatımda bu kadar geri kalmazdım. Covid sırasında 2 yıl boyunca işsiz kaldım..."
7. "Kesinlikle ekonomi bu kadar batmazdı. Dünya çevresindeki bütün ülkeler Covid'den etkilendi..."
8. "Üniversite hayatımdan 2 yıl çöpe gitmemiş olurdu. Online eğitim sırasında bir şeyler öğrendiğini düşünen var mı?"
9. "Evlerin ve kiraların bu kadar yüksek olmayacağından eminim!"
10. "8-15 yaş arası çocuklar için okuma seviyeleri çok daha yüksek olurdu. Küçük çocuklar eğitimden mahrum kaldı."
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11. "Trafiğin bu kadar büyük bir sorun olduğunu fark etmezdik."
12. "Birçok çift boşanmak yerine hala beraber olurdu."
13. "Sosyal medyanın hayatımızı bu kadar domine etmeyeceğinden eminim."
14. "Tokyo Olimpiyatları bir efsane olarak tarihe geçerdi..."
15. "Covid sonucu kaybettiğimiz sevdiğimiz insanlar ve ünlüler hala bizimle beraber olurdu."
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Dünden beri sayılı kişiler kaldık şurada, o da tavrınız bizi deli ettiği için yoksa şuraya girip yazmaya etkileşim almanıza sebep olmaya bile değmezsiniz. Ok... Devamını Gör
onlar mı pes edecek biz mi bakalım. ben Türklerin pes ettiğini hiç görmedim, duymadım..