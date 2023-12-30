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Evlerimize Kapanarak Geçirdiğimiz Pandemi Dönemi Hiç Yaşanmasaydı Şu Anki Hayatımız Nasıl Olurdu?

Evlerimize Kapanarak Geçirdiğimiz Pandemi Dönemi Hiç Yaşanmasaydı Şu Anki Hayatımız Nasıl Olurdu?

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 12:31

Covid olmasa günümüz nasıl olurdu sizin için 15 maddede sıraladık. 

Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kesinlikle bu kadar fazla evden çalışabileceğimiz iş bulamazdık."

2. "Neredeyse bütün şirketlerden 'bu zor zamanlarda...' diye başlayan sıkıcı e-mailler almazdık."

2. "Neredeyse bütün şirketlerden 'bu zor zamanlarda...' diye başlayan sıkıcı e-mailler almazdık."

3. "İnternetten alışveriş yapmaya bu kadar fazla alışmazdık."

4. "QR kodlar bu kadar popülerleşmezdi."

4. "QR kodlar bu kadar popülerleşmezdi."

5. "İnsanların bu kadar umursamaz ve sorumsuz olduğunu anlamamış olurduk."

5. "İnsanların bu kadar umursamaz ve sorumsuz olduğunu anlamamış olurduk."
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6. "İş hayatımda bu kadar geri kalmazdım. Covid sırasında 2 yıl boyunca işsiz kaldım..."

6. "İş hayatımda bu kadar geri kalmazdım. Covid sırasında 2 yıl boyunca işsiz kaldım..."

7. "Kesinlikle ekonomi bu kadar batmazdı. Dünya çevresindeki bütün ülkeler Covid'den etkilendi..."

7. "Kesinlikle ekonomi bu kadar batmazdı. Dünya çevresindeki bütün ülkeler Covid'den etkilendi..."

8. "Üniversite hayatımdan 2 yıl çöpe gitmemiş olurdu. Online eğitim sırasında bir şeyler öğrendiğini düşünen var mı?"

8. "Üniversite hayatımdan 2 yıl çöpe gitmemiş olurdu. Online eğitim sırasında bir şeyler öğrendiğini düşünen var mı?"

9. "Evlerin ve kiraların bu kadar yüksek olmayacağından eminim!"

9. "Evlerin ve kiraların bu kadar yüksek olmayacağından eminim!"

10. "8-15 yaş arası çocuklar için okuma seviyeleri çok daha yüksek olurdu. Küçük çocuklar eğitimden mahrum kaldı."

10. "8-15 yaş arası çocuklar için okuma seviyeleri çok daha yüksek olurdu. Küçük çocuklar eğitimden mahrum kaldı."
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11. "Trafiğin bu kadar büyük bir sorun olduğunu fark etmezdik."

11. "Trafiğin bu kadar büyük bir sorun olduğunu fark etmezdik."

'Covid zamanında ne güzel yollar bomboştu.'

12. "Birçok çift boşanmak yerine hala beraber olurdu."

'Covid gerçekten birçok aileyi mahvetti.'

13. "Sosyal medyanın hayatımızı bu kadar domine etmeyeceğinden eminim."

13. "Sosyal medyanın hayatımızı bu kadar domine etmeyeceğinden eminim."

14. "Tokyo Olimpiyatları bir efsane olarak tarihe geçerdi..."

14. "Tokyo Olimpiyatları bir efsane olarak tarihe geçerdi..."

'O kadar hazırlık boşa gitti.'

15. "Covid sonucu kaybettiğimiz sevdiğimiz insanlar ve ünlüler hala bizimle beraber olurdu."

15. "Covid sonucu kaybettiğimiz sevdiğimiz insanlar ve ünlüler hala bizimle beraber olurdu."

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mamamia

Dünden beri sayılı kişiler kaldık şurada, o da tavrınız bizi deli ettiği için yoksa şuraya girip yazmaya etkileşim almanıza sebep olmaya bile değmezsiniz. Ok... Devamını Gör

Ponche

onlar mı pes edecek biz mi bakalım. ben Türklerin pes ettiğini hiç görmedim, duymadım..