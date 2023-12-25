Dünyaca Ünlü Yunan Şarkıcı Vasilis Karras Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Dünyaca Ünlü Yunan Şarkıcı Vasilis Karras Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yunan-...
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en sevilen sanatçılarından biri koronadan hayatını kaybetti. Detaylar içerikte!
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Yunanistan'ın en ünlü laiko şarkıcılarından biri olan Vasilis Karras, 24 Aralık günü yakalandığı Covid-19 yüzünden 70 yaşında hayatını kaybetti.
Duvar'da yer alan bilgilere göre ve ünlü şarkıcı uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Avrupa Interbalkan Tıp Merkezi'nde kanser tedavisi gören şarkıcı burada Covid-19'a yakalandı.
Vasilis Karras, Yunanistan'da halk müziği efsanesi olarak kabul edilmekteydi. ABD, Almanya, Avustralya ve Kanada da dahil olmak üzere Yunan diasporası arasında en beğenilen şarkıcılardandı.
Selanik'te hayata gözlerini yuman Karras, kendine özgü gür sesiyle tanınıyordu. Daha 16 yaşındayken kenar mahallerinde söylediği şarkılarla oldukça popüler bir isim haline gelmeye başlamıştı.
1953 yılında Kavala'da doğan Karras, 1980 yılında ilk albümü Alismonites Ores'u çıkarmıştı. Atina ve Selanik'in gece kulüplerinde şarkılar söylemişti.
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun yaptığı açıklamaya göre komşu ülkede JN.1 varyantlı Covid-19 vakalarında artış gözlemlendi. Açıklamada geçen hafta 60 kişinin öldüğü belirtildi.
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