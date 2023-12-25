İçişleri Bakanının "Karımın İçkisine Tecavüz İlacı Atmamda Bir Sakınca Yok" Sözleri Ülkede İnfiale Yol Açtı
İçişleri Bakanının "Karımın İçkisine Tecavüz İlacı Atmamda Bir Sakınca Yok" Sözleri Ülkede İnfiale Yol Açtı
Kaynak: https://tr.euronews.com/2023/12/24/in...
İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'nin eşine göndermede bulunarak cinsel bir şaka yapması ülke gündemini sarstı. Bakanın tecavüz ilacı şakası istifasının istenmesine yol açtı. Detaylar içerikte!
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Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir bakanın yaptığı cinsel imalı bir şaka ülke siyasetinde tartışmalara neden oldu. Söz konusu şaka sonrası ülkedeki pek çok kadın aktivist bakanın görevinden istifa etmesi yönünde çağrı yaptı.
Euronews'ün haberine göre İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Downing Street'te düzenlenen bir resepsiyonda karısına göndermede bulunarak "Her gece içkisine biraz Rohypnol eklemenin bir sakıncası yok" şakası yapması ülkeyi ayağa kaldırdı.
Zira Rohypnol yani 'roş' olarak da bilinen bu ilaç, sakinleştirici bir tecavüz ilacı olarak biliniyor ve pek çok ülkede kullanılması suç olarak kabul ediliyordu. Hatta Nuri Alço'nun filmlerde kurbanlarının gazozuna attığı uyku hapının bu olduğu düşünülmektedir.
İngiliz gazetesi Sunday Mirror'da yer alan habere göre Cleverly, bu şakasından önce "Uzun bir evliliğin sırrı eşinizin dışarıda daha iyi erkekler olduğunu fark etmemesini sağlamak. Bunun için de onu hafifçe uyuşturmak iyi bir şeydir" demişti.
İçişleri Bakanı Cleverly'e bu tecavüz ilacı şakasının ardından baskılar artmaya devam ediyor. Bakan her ne kadar yaptığı şakadan dolayı özür dilese de muhalefet partileri ve kadın aktivistler bakanın istifa etmesini istiyor.
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Muhalefetteki İşçi Partili siyasetçi Yvette Cooper, Twitter'da paylaştığı gönderide "İçkiye uyuşturucu ilacı katmak ciddi bir suçtur" ve "Kadınlara yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu bir İçişleri Bakanının böyle bir şaka yapması asla kabul edilemez" yazdı.
İngiltere’de aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bir STK olan “Women's Aid” ise yaptığı açıklamada,
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