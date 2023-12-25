Zayıflamak İçin Ameliyat Olan Kadın Kendisine Silikon Meme ve Brezilya Poposu Takıldığını Görünce Şoka Girdi!
Zayıflamak İçin Ameliyat Olan Kadın Kendisine Silikon Meme ve Brezilya Poposu Takıldığını Görünce Şoka Girdi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/684151/...
Zayıfladıktan sonra vücudundaki fazla derilerden kurtulmak isteyen ABD'li kadına duyanları şoke edecek olaylar geldi. 65 yaşındaki yaşlı kadın sarkan derilerinden kurtulmak isterken ameliyattan büyük göğüs ve popoyla uyandı. Detaylar içerikte!
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ABD'de yaşayan yaşlı bir kadının başına (ya da poposuna diyelim) görenleri şoke edecek olaylar geldi. 65 yaşındaki Amerikalı Kimberly McCormick, bundan tam 6 yıl önce kilo vermek için Meksika'da bıçak altına yatmıştı.
Fazla kilolarından kurtulan McCormick, bu sefer de Meksika'daki aynı tıp merkezine kollarından, bacaklarından ve karnından derilerin alınmasını ve memelerinin dikleştirilmesi için gitti. Zira aynı işlemler ABD'de 50 bin dolar tutacakken Meksika'da 13 bin dolara yaptıracaktı.
Tedavi ücretini ucuza getirmeyi hayal eden 65 yaşındaki kadın, ameliyat masasında uyandıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Independent'in haberine göre yaşlı kadın uyandığında kendisine silikon göğüs takıldığını ve Brezilya poposu yapıldığını fark etti.
Üstelik fazla kilolarından dolayı vücudunun sarkan derileri de alınmamıştı. McCormick yaptığı açıklamada,
Kimberly McCormick, bu olaydan sonra silikonlu göğüsleri ve Brezilya poposu ile ABD'ye dönüp tekrar eski haline dönmek için doktorlara başvurdu ancak ABD'li doktorlar kendisine 75 bin dolarlık hastane masrafı olacağını söyledi.
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Yaşlı kadının kızı Misty Ann McCormick, annesinin Brezilya poposundan kurtulması için bir ay önce bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi ise 150 bin dolar. Ancak talihsiz kadın için şimdiye kadar sadece 600 dolar bağış yapıldı.
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