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Astrolog Aygül Aydın'dan Şehir Şehir Uyarı: "Dolunay Buralarda Depremi Tetikliyor!"

Astrolog Aygül Aydın'dan Şehir Şehir Uyarı: "Dolunay Buralarda Depremi Tetikliyor!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 13:25

Ünlü astrolog Aygül Aydın Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dört ili uyardı. Yaklaşan Aslan burcu dolunayının bu bölgelerde depremi tetiklediğini söyledi.

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Deprem tahminleri ile herkesi şaşırtan astrolog Aygül Aydın'dan yeni bir uyarı daha geldi. Aydın, yaklaşan dolunaya dikkat, dedi.

Deprem tahminleri ile herkesi şaşırtan astrolog Aygül Aydın'dan yeni bir uyarı daha geldi. Aydın, yaklaşan dolunaya dikkat, dedi.

Ünlü astrolog 2023 yılında bizlere felaketi yaşatan 6 Şubat depremleri ile ilgili yılbaşında katıldığı programda uyarılarda bulunmuştu.

Ünlü astrolog 2023 yılında bizlere felaketi yaşatan 6 Şubat depremleri ile ilgili yılbaşında katıldığı programda uyarılarda bulunmuştu.

Depremlerin ardından açıklama yapan Aydın, önceden uyardığını dile getirmişti.

Depremlerin ardından açıklama yapan Aydın, önceden uyardığını dile getirmişti.

Canlı yayındaki o açıklamaları böyle aktarmıştık👇🏻

Diğer yandan Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem öncesi de tahminleri doğru çıkmıştı.

Diğer yandan Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem öncesi de tahminleri doğru çıkmıştı.

Aydın Bursa depremi için radyoda öngörülerini dile getirmişti.

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Aygül Aydın sık sık kişisel Twitter (X) hesabı üzerinden kamuoyunu öngörüleri ile bilgilendirmeye devam ediyor.

Aygül Aydın sık sık kişisel Twitter (X) hesabı üzerinden kamuoyunu öngörüleri ile bilgilendirmeye devam ediyor.

Yaklaşan Aslan burcundaki dolunayın da benzer bir afete sebep olabileceğini dile getiren Aydın, yine yer belirterek paylaşımda bulundu.

Yaklaşan Aslan burcundaki dolunayın da benzer bir afete sebep olabileceğini dile getiren Aydın, yine yer belirterek paylaşımda bulundu.

25 Ocak Perşembe günü saat 17.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayın depremleri tetikleyebileceğini söyleyen Aydın, dört ili birden uyardı.

25 Ocak Perşembe günü saat 17.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayın depremleri tetikleyebileceğini söyleyen Aydın, dört ili birden uyardı.

24-27 Ocak arasına dikkat çeken Aydın, "Elazığ, İzmir, Malatya ve Bingöl depreme dikkat etmeli" dedi.

24-27 Ocak arasına dikkat çeken Aydın, "Elazığ, İzmir, Malatya ve Bingöl depreme dikkat etmeli" dedi.

İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻
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Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi: "Bu istatistik kime ne fayda sağladı şu an?"

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi: "Bu istatistik kime ne fayda sağladı şu an?"
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"Geçen seneki depremde Aslan dolunayındaydı."

"Geçen seneki depremde Aslan dolunayındaydı."
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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