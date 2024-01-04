Astrolog Aygül Aydın'dan Şehir Şehir Uyarı: "Dolunay Buralarda Depremi Tetikliyor!"
Astrolog Aygül Aydın'dan Şehir Şehir Uyarı: "Dolunay Buralarda Depremi Tetikliyor!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Deprem tahminleri ile herkesi şaşırtan astrolog Aygül Aydın'dan yeni bir uyarı daha geldi. Aydın, yaklaşan dolunaya dikkat, dedi.
Ünlü astrolog 2023 yılında bizlere felaketi yaşatan 6 Şubat depremleri ile ilgili yılbaşında katıldığı programda uyarılarda bulunmuştu.
Depremlerin ardından açıklama yapan Aydın, önceden uyardığını dile getirmişti.
Diğer yandan Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem öncesi de tahminleri doğru çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aygül Aydın sık sık kişisel Twitter (X) hesabı üzerinden kamuoyunu öngörüleri ile bilgilendirmeye devam ediyor.
Yaklaşan Aslan burcundaki dolunayın da benzer bir afete sebep olabileceğini dile getiren Aydın, yine yer belirterek paylaşımda bulundu.
25 Ocak Perşembe günü saat 17.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayın depremleri tetikleyebileceğini söyleyen Aydın, dört ili birden uyardı.
24-27 Ocak arasına dikkat çeken Aydın, "Elazığ, İzmir, Malatya ve Bingöl depreme dikkat etmeli" dedi.
İşte o paylaşım👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi: "Bu istatistik kime ne fayda sağladı şu an?"
👇🏻
👇🏻
"Geçen seneki depremde Aslan dolunayındaydı."
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda