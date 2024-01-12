Bir Doktorun Sağlıkta Şiddeti Önlemek için "Ölürsem..." Sözleriyle Yaptığı Paylaşım Dikkat Çekti
Bir Doktorun Sağlıkta Şiddeti Önlemek için "Ölürsem..." Sözleriyle Yaptığı Paylaşım Dikkat Çekti
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Doktor Ece Buse İnce, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için ilginç bir yöntem seçti. İnce'nin Twitter (X)'da yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.
İnce, sosyal medya paylaşımında önlükle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Bu yüze iyi bakın. Eğer bir gün bir sağlık teröristi bana bir şey yaparsa, ölürsem bu fotoğrafı paylaşır beni anarsınız" diye yazdı.
Doktor paylaşımının devamında, "Ölürsem adımı yeni yapılan hastanelerden birine verirsiniz" diye de ekledi.
Paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkili kurumları da etiketleyen doktor, kullanıcıların tepkisini çekti.
Birçoğu "Neden böyle bir şey paylaştınız?" diye sordu. "Bu yöntemle sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz" diyenler de oldu.
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İşte o paylaşım:
Kullanıcılar "Tövbe deyin" diye yazdı.
"Hocam böyle olmaz!"
"Tehdit alıyorsanız yetkililere bildirin" diye yazanlar oldu.
"Kendinizi böyle kötü bir ihtimalin içinde ifade ederek hedef haline getirmeyin."
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Kullanıcılardan doktorun durumu abarttığını söyleyenler "Ne alaka?" diye sordu.
Fotoğraf atmak için bahane aradığını söyleyenler oldu.
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