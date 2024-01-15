Cebindeki Son Parayı Yardıma Muhtaç Kadın ile Kızına Veren Adamın Başına Gelen İbretlik Hikaye
Cebindeki Son Parayı Yardıma Muhtaç Kadın ile Kızına Veren Adamın Başına Gelen İbretlik Hikaye
Twitter (X)'da bir kullanıcının paylaştığı ibretlik hikaye herkesin tüylerini diken diken etti. Yardımlaşmanın vurgusu ve paylaşmanın önemine dair bu yaşanmışlık sizlere de çok şey öğretecek.
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Bazen çaresiz anlarda yapılan iyiliklerin geri dönüşü tahmin bile edemeyeceğimiz güzellikte oluyor. İşte öyle bir an yaşandı.
Sosyal medyada çalışanlara yapılan haksızlık nedeniyle işinden yeni ayrılan adamın hikayesi gündem oldu.
İşten ayrıldığı gün evin borcunu nasıl ödeyeceğini ya da nasıl karnını doyuracağını düşünürken balıkçıda bir kadın ve kızı ile karşılaşan adam mağrur hallerine dayanamadı.
Kilosu 50 tl olan balıktan yalnızca 15 liralık isteyen kadına ve kızına "Annemin ölüm yıl dönümü nedeniyle balık dağıtıyorum. İzin verin size de alayım" diyen adam cebindeki son parayı da buna harcadı.
Akşam yemekte karınları doysun, diye salata malzemesi ve ekmek de alınca küçük kızın sevincine kayıtsız kalamayan adam cebindeki 120 tl'yi de küçük kıza harçlık veriyor.
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Neticede beş parasız kalıyor; arabası yok, otobüse binecek parası da yok. Ama şikayet etmeden evin yolunu tutuyor. Tabana kuvvet...
Eve varınca peş peşe gelen telefonlar ile yeni bir iş başvurusunun, üstelik yüksek maaş ile, kabul edildiğini ve arsa satıldığını böylece ev borcunu kapatabileceğini öğreniyor.
Böylesi ancak temiz kalpli insanların başına gelir, dediğimiz hikaye birçoğumuza sabırsızlığımızı dizginlemeyi ve hayatın sayısız fırsatlarla dolu olduğunu hatırlattı.
İşte o hikaye👇🏻
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Kullanıcılar yorumlarında duygularını dile getirdi...
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