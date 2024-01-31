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Kayak Tatilinden Trafik Cezasıyla Döndüler: Uludağ'da HGS Detayını Atlamak Pahalıya Patladı

Kayak Tatilinden Trafik Cezasıyla Döndüler: Uludağ'da HGS Detayını Atlamak Pahalıya Patladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 13:29

Kış turizminin en gözde merkezlerinden olan Uludağ, fiyatlarıyla gündemden düşmezken, sömestr tatilinde araçlarıyla kar keyfi yapmak isteyenlere tatil dönüşü pahalı bir sürpriz vardı.

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Geçmiş yıllarda sosyetenin uğrak mekanı olan Uludağ genişlese de bu çizgisinden ödün vermeyen fiyatlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçmiş yıllarda sosyetenin uğrak mekanı olan Uludağ genişlese de bu çizgisinden ödün vermeyen fiyatlarıyla gündemden düşmüyor.

Fiyatları pahalı bulup kış tatili yapmak isteyenler ise Bursa merkezinde konaklayarak dağa günübirlik çıkmayı tercih ediyor. İster yatılı ister günübirlik olsun, Uludağ Milli Parkı girişinde tatilciler kendilerine hazırlanan pahalı sürprizi görmedikleri takdirde tatili dağda yapmış gibi bir masrafla karşılaşıyor.

Uludağ Milli Parkı gişelerine PTT tarafından konulan HGS'yi görmeyenler yaptıkları geçişler için yüklü bir faturayla karşılaşıyor.

Uludağ Milli Parkı gişelerine PTT tarafından konulan HGS'yi görmeyenler yaptıkları geçişler için yüklü bir faturayla karşılaşıyor.

E-Devlet ve HGS uygulamalarında görülebilen geçiş ücretleri gözden kaçınca 10 kat fatura kesiliyor. 

Gişelerden 10 kez giriş yapan bir sürücü cezalarıyla birlikte 6 bin 600 lira cezalı faturayla karşılaştı. 

'Benim Uludağ maceram bitti. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlara iyi tatiller diliyorum' diyen kullanıcı Bursa'ya Dair Her Şey'in yayınladığı videoyla diğer sürücülere seslendi.

Uludağ'a araçlarıyla çıkanlar, HGS'yi görmeyince tatil dönüşü katlanan geçiş ücretleriyle karşılaştı.

Uludağ'a araçlarıyla çıkanlar, HGS'yi görmeyince tatil dönüşü katlanan geçiş ücretleriyle karşılaştı.

1 Ocak 2024'ten itibaren tam zamanlı HGS uygulaması yapılan Uludağ Milli Parkı gişelerinde kuyruk görmeyince tatilde 'ücretsiz' sanarak geçen tatilciler, 60 TL HGS geçiş ücretini süresi dolunca 660 lira olarak ödedi. 

Bursa'da yaşayan ve kışın hafta sonlarında Uludağ'a çıkan bir kullanıcı Milli Park girişindeki HGS'yi görmeden geçip 15 günü de doldurunca 10 kerelik giriş çıkış için 6 bin 600 lira ceza ödemek durumunda kaldı. Başka bir kullanıcının da faturasının 7 bin 200 TL olduğu görüldü.

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