Kayak Tatilinden Trafik Cezasıyla Döndüler: Uludağ'da HGS Detayını Atlamak Pahalıya Patladı
Kayak Tatilinden Trafik Cezasıyla Döndüler: Uludağ'da HGS Detayını Atlamak Pahalıya Patladı
Kış turizminin en gözde merkezlerinden olan Uludağ, fiyatlarıyla gündemden düşmezken, sömestr tatilinde araçlarıyla kar keyfi yapmak isteyenlere tatil dönüşü pahalı bir sürpriz vardı.
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Geçmiş yıllarda sosyetenin uğrak mekanı olan Uludağ genişlese de bu çizgisinden ödün vermeyen fiyatlarıyla gündemden düşmüyor.
Uludağ Milli Parkı gişelerine PTT tarafından konulan HGS'yi görmeyenler yaptıkları geçişler için yüklü bir faturayla karşılaşıyor.
Uludağ'a araçlarıyla çıkanlar, HGS'yi görmeyince tatil dönüşü katlanan geçiş ücretleriyle karşılaştı.
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