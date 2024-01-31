Kayak Tatilinden Trafik Cezasıyla Döndüler: Uludağ'da HGS Detayını Atlamak Pahalıya Patladı

1 Ocak 2024'ten itibaren tam zamanlı HGS uygulaması yapılan Uludağ Milli Parkı gişelerinde kuyruk görmeyince tatilde 'ücretsiz' sanarak geçen tatilciler, 60 TL HGS geçiş ücretini süresi dolunca 660 lira olarak ödedi.

Bursa'da yaşayan ve kışın hafta sonlarında Uludağ'a çıkan bir kullanıcı Milli Park girişindeki HGS'yi görmeden geçip 15 günü de doldurunca 10 kerelik giriş çıkış için 6 bin 600 lira ceza ödemek durumunda kaldı. Başka bir kullanıcının da faturasının 7 bin 200 TL olduğu görüldü.