Uludağ’da Gecelik 45 Bin TL’ye Sömestr Tatili: Oteller Doluyor, Arap ve Uzak Doğulular da Geliyor

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestr yoğunluğu başladı. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da kar kalınlığı 45 santim olarak ölçüldü. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaşırken, sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin ödeyeceği rakam ise gecelik kişi başı 3 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.