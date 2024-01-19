Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özel Okul Fiyatları ve Özel Okul Zamları Hakkında Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde gündemi meşgul eden özel okul fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama yaptı. Yusuf Tekin açıklamasında 'Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz' ifadelerini kullandı.