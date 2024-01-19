Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özel Okul Fiyatları ve Özel Okul Zamları Hakkında Açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özel Okul Fiyatları ve Özel Okul Zamları Hakkında Açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde gündemi meşgul eden özel okul fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama yaptı. Yusuf Tekin açıklamasında 'Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz' ifadelerini kullandı.
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Özel okullarda uygulanan fahiş fiyat artışları hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce özel okul ücretleriyle ilgili bir düzenleme alınmış. Şu andaki mevcut yönetmeliğimize göre özel okullarda ara sınıflar için özel okulların fiyatları belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmış durumda.”
“Özel okul temsilcileriyle bu konuları defaatle görüştük, bize taahhütte bulundular ancak her kademenin ilk sınıfında yani okula yeni başlayanlarla ilgili, bizim yönetmeliğimizde bağlayıcı bir hüküm yok. Aslında rahatsızlık duyulan oradaki ücretler. Onları da temsilcilerle oturup konuştuk, dün yine görüştük. Bu konuda fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz.”
“Gündeme gelmesinin sebebi de ocak ayında özel okullarda erken kayıt dönemlerinin başlaması, bunun da sağlıklı bir zemine ulaşacağına inanıyorum.”
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