Uludağ'da Tatil Yapan Yeliz Yeşilmen'in Açıkladığı Fiyatları Duyunca Kulaklarımıza İnanamadık!
Uludağ'da Tatil Yapan Yeliz Yeşilmen'in Açıkladığı Fiyatları Duyunca Kulaklarımıza İnanamadık!
Ünlülerin Uludağ sezonu başladı. Yaptığı yorumlarla magazin gündeminde ses getiren Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından tatilde acıkacak ya da susayacak olmanın bedelini açıkladı.
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Ünlülerin kayak sezonu bu yıl Uludağ'da açıldı. Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, kaldıkları yerden takipçileri ile görüntüler paylaştı.
Ülkemizde fiyat artışı malum, ne yazık ki biz artan fiyatlar nedeniyle boğazımızdan kısarak yerken tatil beldelerindeki fiyatlar daima şok etkisi yaratıyor.
Bu yaz bol bol Çeşme'de 50 tl olan tuvalet parasını konuşmuştuk, şimdi sıra kış tatiline geldi.
Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı videoda Uludağ merkezden bir video paylaştı.
Kayak yaparken ailesiyle eğlendiği anları kayda alan ünlü şarkıcı, tatilde fiyatlardan da haber verdi.
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Bir türk kahvesi 200 tl, diyen Yeşilmen, "Bu paraları kimler, nasıl veriyor?" diye sordurdu.
Bununla da kalmadı! Tatilde acıkmanın bedeli epey ağır. Uludağ'da Yeşilmen'in aktardığına göre, "Minik tatlı 550 TL, et yemeği 3 bin 700 TL.”
İşte o paylaşımı👇🏻
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