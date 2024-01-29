Ünlü Olsan Neden Linçlenirdin?
Ünlü Olsan Neden Linçlenirdin?
Eğer ünlü bir şarkıcı ya da oyuncu olsaydın neden linçlenirdin?
Testi çöz başına gelecekleri öğren!
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1. Önce cinsiyetini seç.
2. Bu hayatta en sevdiğin kişi kim?
3. Kaç tane yakın arkadaşın var?
4. Yediğin en büyük kazık neydi?
5. Hangisine dayanamazsın?
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6. Seni en çok hangisi sinirlendirir?
7. Bir ayrılık mesajı atacak olsan...
8. Biraz da hayallere dalalım... Ünlü olsan mesleğin ne olurdu?
9. Hangisinin çıkışlarını daha çok beğeniyorsun?
10. Hangi ünlüyü kendine yakın hissediyorsun?
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