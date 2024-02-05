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Dışlanması Herkesin Yüreğini Burkmuştu: Beşiktaşlı Futbolcu Bahtiyar Bu Kez Formayı İmzaladı

Dışlanması Herkesin Yüreğini Burkmuştu: Beşiktaşlı Futbolcu Bahtiyar Bu Kez Formayı İmzaladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 10:36

Beşiktaşlı futbolcuların maç sonu imza verdiği anlarda Tayfur Bingöl'den imza alınmış fakat Bahtiyar Zaynutdinov'dan imza istenmemişti. Yürek burkan anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bahtiyar Zaynutdinov bu kez geçtiğimiz haftalarda yapılanlara gönderme yaptı.

Kaynak: Ceren Dalgıç

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Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'den imza alınıp Bahtiyar Zaynutdinov'dan imza alınmaması çok konuşulmuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'den imza alınıp Bahtiyar Zaynutdinov'dan imza alınmaması çok konuşulmuştu.

İçeriğimizde o anlardan bahsetmiştik👇

Trabzonspor karşısında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov maç sonunda geçtiğimiz hafta yaşananlara gönderme yaptı.

Trabzonspor karşısında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov maç sonunda geçtiğimiz hafta yaşananlara gönderme yaptı.

İmza vermeyi reddeder gibi jestler yapan Bahtiyar Zaynutdinov'un sempatik halleri çok beğenildi.

İmza vermeyi reddeder gibi jestler yapan Bahtiyar Zaynutdinov'un sempatik halleri çok beğenildi.

Bu kez mutlu bir şekilde imza atan Bahtiyar Zaynutdinov taraftarın gönlüne bir kez daha girdi.

Bu kez mutlu bir şekilde imza atan Bahtiyar Zaynutdinov taraftarın gönlüne bir kez daha girdi.

O anlar kameralara şöyle yansıdı👇

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Bahtiyar'ın yaşadıklarını unutmayan taraftarlar yorumlardaydı👇

Bahtiyar'ın yaşadıklarını unutmayan taraftarlar yorumlardaydı👇
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