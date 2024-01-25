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Maç Çıkışında İmza Alan Beşiktaşlı Taraftarların Bahtiyar'ı Dışlaması Herkesin Yüreğini Burktu

Maç Çıkışında İmza Alan Beşiktaşlı Taraftarların Bahtiyar'ı Dışlaması Herkesin Yüreğini Burktu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 19:20

Süper Lig'de oynanan maçın ardından stadyumu terk etmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları bekledi. Tayfur Bingöl'den imza alınırken Bahtiyar Zaynutdinov'dan imza istenmedi.

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Sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer edilen Kazak futbolcu, Beşiktaş ile 26 maça çıktı.

Sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer edilen Kazak futbolcu, Beşiktaş ile 26 maça çıktı.

25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar bir gol sevinci yaşadı. Ligde oynanan son Adana Demirspor maçında da kendisine ilk 11'de yer bulan Bahtiyar, iyi bir performans ortaya koydu.

25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar bir gol sevinci yaşadı. Ligde oynanan son Adana Demirspor maçında da kendisine ilk 11'de yer bulan Bahtiyar, iyi bir performans ortaya koydu.

0-0 sona eren mücadelenin ardından taraftarlar, imza almak için futbolcuları bekledi. Bahtiyar'ın imzası ise istenmedi.

0-0 sona eren mücadelenin ardından taraftarlar, imza almak için futbolcuları bekledi. Bahtiyar'ın imzası ise istenmedi.

Sosyal medyaya düşen o anlar, birçok futbolsevere "neden?" dedirtti. 👇

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