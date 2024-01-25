Maç Çıkışında İmza Alan Beşiktaşlı Taraftarların Bahtiyar'ı Dışlaması Herkesin Yüreğini Burktu
Maç Çıkışında İmza Alan Beşiktaşlı Taraftarların Bahtiyar'ı Dışlaması Herkesin Yüreğini Burktu
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Sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer edilen Kazak futbolcu, Beşiktaş ile 26 maça çıktı.
25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar bir gol sevinci yaşadı. Ligde oynanan son Adana Demirspor maçında da kendisine ilk 11'de yer bulan Bahtiyar, iyi bir performans ortaya koydu.
0-0 sona eren mücadelenin ardından taraftarlar, imza almak için futbolcuları bekledi. Bahtiyar'ın imzası ise istenmedi.
Sosyal medyaya düşen o anlar, birçok futbolsevere "neden?" dedirtti. 👇
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