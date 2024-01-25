Erman Toroğlu Canlı Yayında Çocuk Yapmanın Tarifini Verirken Sunucunun Panik Yaptığı Anlar
Erman Toroğlu Canlı Yayında Çocuk Yapmanın Tarifini Verirken Sunucunun Panik Yaptığı Anlar
Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından A Spor'da yayınlanan 90+1 programında pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, canlı yayında bir anda kendi üslubuyla çocuk yapmanın tarifini verdi. Sunucunun paniklediği anlarda Erman Toroğlu, 'Hocam benim abim kadın doğumcudur' diyerek sözlerine başladı.
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"Hocam, benim abim kadın doğumcudur" diye söze başlayan Erman Toroğlu, sunucuya zor anlar yaşattı. "Hocam o konulara girmesek mi?" diyen sunucuya "Yo, girelim" diyerek sözlerine devam etti.
"Her gün seks yaparsan çocuk yapamazsın. Zamanlaması var. Bunları bilecek insanlar. Şeklini şemalini bilecek insanlar."
"A ne kadar ayıp olmaz." diyen Erman Toroğlu'nun açıklamalarının arasına giren sunucu, "Biliyorlardır hocam" diyerek gülüşmelere neden oldu.
Erman Toroğlu'nun canlı yayında çocuk yapmanın tarifini verdiği anlar👇
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Erman Toroğlu’ndan birtek sevmeyen benim galiba
erman hoca bunları zamanında şansal büyüka'ya yapardı. huylu huyundan vazgeçmeyecek tabi, "aman hocam, eyvah hocam" bayrağını ender bilgin devraldı garibim.