Erman Toroğlu Canlı Yayında Çocuk Yapmanın Tarifini Verirken Sunucunun Panik Yaptığı Anlar

Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından A Spor'da yayınlanan 90+1 programında pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, canlı yayında bir anda kendi üslubuyla çocuk yapmanın tarifini verdi. Sunucunun paniklediği anlarda Erman Toroğlu, 'Hocam benim abim kadın doğumcudur' diyerek sözlerine başladı.