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Erman Toroğlu Canlı Yayında Çocuk Yapmanın Tarifini Verirken Sunucunun Panik Yaptığı Anlar

Erman Toroğlu Canlı Yayında Çocuk Yapmanın Tarifini Verirken Sunucunun Panik Yaptığı Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:11

Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından A Spor'da yayınlanan 90+1 programında pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, canlı yayında bir anda kendi üslubuyla çocuk yapmanın tarifini verdi. Sunucunun paniklediği anlarda Erman Toroğlu, 'Hocam benim abim kadın doğumcudur' diyerek sözlerine başladı.

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"Hocam, benim abim kadın doğumcudur" diye söze başlayan Erman Toroğlu, sunucuya zor anlar yaşattı. "Hocam o konulara girmesek mi?" diyen sunucuya "Yo, girelim" diyerek sözlerine devam etti.

"Hocam, benim abim kadın doğumcudur" diye söze başlayan Erman Toroğlu, sunucuya zor anlar yaşattı. "Hocam o konulara girmesek mi?" diyen sunucuya "Yo, girelim" diyerek sözlerine devam etti.

"Her gün seks yaparsan çocuk yapamazsın. Zamanlaması var. Bunları bilecek insanlar. Şeklini şemalini bilecek insanlar."

"Her gün seks yaparsan çocuk yapamazsın. Zamanlaması var. Bunları bilecek insanlar. Şeklini şemalini bilecek insanlar."

"A ne kadar ayıp olmaz." diyen Erman Toroğlu'nun açıklamalarının arasına giren sunucu, "Biliyorlardır hocam" diyerek gülüşmelere neden oldu.

"A ne kadar ayıp olmaz." diyen Erman Toroğlu'nun açıklamalarının arasına giren sunucu, "Biliyorlardır hocam" diyerek gülüşmelere neden oldu.

Erman Toroğlu'nun canlı yayında çocuk yapmanın tarifini verdiği anlar👇

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selver demirci

Erman Toroğlu’ndan birtek sevmeyen benim galiba

Tehuti

erman hoca bunları zamanında şansal büyüka'ya yapardı. huylu huyundan vazgeçmeyecek tabi, "aman hocam, eyvah hocam" bayrağını ender bilgin devraldı garibim.