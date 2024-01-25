Hazard'ın Yerde Tekmelediği Top Toplayıcı Çocuk Milyoner Oldu

2013 yılında İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea ile Swensea City karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada tarihe geçen bir olay yaşanmıştı. Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, topu geç verdiğini düşündüğü top toplayıcı çocuğu yerde tekmelemiş ve büyük tepki toplamıştı. O çocuk ise büyüdü, şimdilerde Charlie Morgan bir milyoner!