Hazard'ın Yerde Tekmelediği Top Toplayıcı Çocuk Milyoner Oldu
Hazard'ın Yerde Tekmelediği Top Toplayıcı Çocuk Milyoner Oldu
2013 yılında İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea ile Swensea City karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada tarihe geçen bir olay yaşanmıştı. Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, topu geç verdiğini düşündüğü top toplayıcı çocuğu yerde tekmelemiş ve büyük tepki toplamıştı. O çocuk ise büyüdü, şimdilerde Charlie Morgan bir milyoner!
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Eden Hazard'ın fırtına gibi estiği dönemde kariyerine kara leke düşürdüğü karşılaşmada top toplayıcı çocuk olarak görev yapan Charlie Morgan yerde tekmelenmişti.
Bu olay sonucunda Chelsea forması giyen futbolcular küçük çocuğun yanına gitmiş ve durumunun nasıl olduğunu sormuşlardı.
Charlie Morgan'ı yerde tekmeleyen Eden Hazard kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
O çocuk ise büyüdü. 2022 yılında The Times'ın Genç Zenginler Listesi'ne girdi. Charlie, okulu bitirdikten sonra bir arkadaşıyla birlikte alkol şirketi kurarak iş dünyasına adım attı.
Pazarını büyüten Charlie, 40 ülkede kendi ürününü satmaya başladı. Yerde tekmelenen çocuk şimdi hayatının tadını çıkarıyor.
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Ve nihayet ikili bir araya geldi. Eden Hazard yaptığı paylaşımla Charlie'ye "Emekliliğin güzel bir yanı eski arkadaşlarla bir araya gelmektir. 11 yılda çok yol kat ettin dostum" dedi.
Yani başımıza ne gelirse gelsin düşmek yok arkadaşlar. Hayat bu, belli olmaz...
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