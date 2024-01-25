Otizmli Kardeşinin Bursaspor Kongresi'ndeki Konuşmasına Sahip Çıkan Abisinin Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı

Bursaspor Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan üye Sercan Yasun, yaptığı konuşmayla hislerimize tercüman olmuş ve konuşması sosyal medyada viral etkisi yaratmıştı. Otizmli olduğunu abisi Salih Yasun tarafından öğrendiğimiz Sercan Yasun'un yaptığı konuşmaya ve abisinin içimizi ısıtan paylaşımına birlikte bakalım.