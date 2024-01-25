Otizmli Kardeşinin Bursaspor Kongresi'ndeki Konuşmasına Sahip Çıkan Abisinin Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı
Otizmli Kardeşinin Bursaspor Kongresi'ndeki Konuşmasına Sahip Çıkan Abisinin Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı
Bursaspor Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan üye Sercan Yasun, yaptığı konuşmayla hislerimize tercüman olmuş ve konuşması sosyal medyada viral etkisi yaratmıştı. Otizmli olduğunu abisi Salih Yasun tarafından öğrendiğimiz Sercan Yasun'un yaptığı konuşmaya ve abisinin içimizi ısıtan paylaşımına birlikte bakalım.
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Bursaspor'da kötü gidişe dur demek isteyen, şehrini ve kulübünü savunmak için kürsüye çıkan Sercan Yasun ateşli bir konuşmaya imza atmıştı.
Futbol takımlarının kötü gidişine dur demek için kürsüye çıkan Sercan Yasun, şimdiki yönetimin ibra edilmemesini istedi.
Sosyal medyada viral olan görüntüler, Bursaspor Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan üye Sercan Yasun, yönetimi eleştiri bombardımanına tuttu." şeklinde servis edildi.
Konuşmasının sonunda gözlüğü düşen ve her kelimesinin altına imza attığımız, Bursaspor formasıyla kürsüye çıkacak kadar kulübünü seven genç gündeme oturmuştu.
Sercan Yasun'un konuşmasının paylaşılan kısmı şöyleydi👇
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Binlerce kez paylaşılan videosuna Sercan Yasun şu değerlendirmeyi yaptı. Ayrıca biz de seninle gurur duyuyoruz Sercan!
Daha sonra ise abisi Salih Yasun açıklama yaptı. Kardeşinin otizmli olduğunu belirten ve " Kontrolünde olmayan birçok zorluğa rağmen inandıkları için mücadele ediyor." diyen abisinin paylaşımı ise hepimizi duygulandırdı.
Kardeşi de ona böyle teşekkür etti👇
Abi-kardeşin aralarındaki konuşmaya ise destek yağdı👇
Bizler de seninle gurur duyuyoruz ve aynı cesareti gösteremeyen kişilere örnek olduğunu bilmeni istiyoruz💙
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