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Otizmli Kardeşinin Bursaspor Kongresi'ndeki Konuşmasına Sahip Çıkan Abisinin Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı

Otizmli Kardeşinin Bursaspor Kongresi'ndeki Konuşmasına Sahip Çıkan Abisinin Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 12:16

Bursaspor Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan üye Sercan Yasun, yaptığı konuşmayla hislerimize tercüman olmuş ve konuşması sosyal medyada viral etkisi yaratmıştı. Otizmli olduğunu abisi Salih Yasun tarafından öğrendiğimiz Sercan Yasun'un yaptığı konuşmaya ve abisinin içimizi ısıtan paylaşımına birlikte bakalım.

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Bursaspor'da kötü gidişe dur demek isteyen, şehrini ve kulübünü savunmak için kürsüye çıkan Sercan Yasun ateşli bir konuşmaya imza atmıştı.

Bursaspor'da kötü gidişe dur demek isteyen, şehrini ve kulübünü savunmak için kürsüye çıkan Sercan Yasun ateşli bir konuşmaya imza atmıştı.

Futbol takımlarının kötü gidişine dur demek için kürsüye çıkan Sercan Yasun, şimdiki yönetimin ibra edilmemesini istedi.

Futbol takımlarının kötü gidişine dur demek için kürsüye çıkan Sercan Yasun, şimdiki yönetimin ibra edilmemesini istedi.

Sosyal medyada viral olan görüntüler, Bursaspor Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan üye Sercan Yasun, yönetimi eleştiri bombardımanına tuttu." şeklinde servis edildi.

Sosyal medyada viral olan görüntüler, Bursaspor Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan üye Sercan Yasun, yönetimi eleştiri bombardımanına tuttu." şeklinde servis edildi.

Konuşmasının sonunda gözlüğü düşen ve her kelimesinin altına imza attığımız, Bursaspor formasıyla kürsüye çıkacak kadar kulübünü seven genç gündeme oturmuştu.

Konuşmasının sonunda gözlüğü düşen ve her kelimesinin altına imza attığımız, Bursaspor formasıyla kürsüye çıkacak kadar kulübünü seven genç gündeme oturmuştu.

Sercan Yasun'un konuşmasının paylaşılan kısmı şöyleydi👇

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Binlerce kez paylaşılan videosuna Sercan Yasun şu değerlendirmeyi yaptı. Ayrıca biz de seninle gurur duyuyoruz Sercan!

Binlerce kez paylaşılan videosuna Sercan Yasun şu değerlendirmeyi yaptı. Ayrıca biz de seninle gurur duyuyoruz Sercan!
twitter.com

'Ben sadece genç bir taraftarım ancak söylediklerimiz ülke gündemine oturmuş...

O anlarda heyecanıma biraz yenilmiş olsamda, doğruları söylediğim için kendimle gurur duyuyorum'

Daha sonra ise abisi Salih Yasun açıklama yaptı. Kardeşinin otizmli olduğunu belirten ve " Kontrolünde olmayan birçok zorluğa rağmen inandıkları için mücadele ediyor." diyen abisinin paylaşımı ise hepimizi duygulandırdı.

Daha sonra ise abisi Salih Yasun açıklama yaptı. Kardeşinin otizmli olduğunu belirten ve " Kontrolünde olmayan birçok zorluğa rağmen inandıkları için mücadele ediyor." diyen abisinin paylaşımı ise hepimizi duygulandırdı.
twitter.com

'Öz kardeşim Sercan Yasun, otizmli. Kontrolünde olmayan birçok zorluğa rağmen inandıkları için mücadele ediyor. Abisi olarak onunla gurur duyuyorum. #Otizm'

Kardeşi de ona böyle teşekkür etti👇

Kardeşi de ona böyle teşekkür etti👇
twitter.com

Abi-kardeşin aralarındaki konuşmaya ise destek yağdı👇

Abi-kardeşin aralarındaki konuşmaya ise destek yağdı👇
twitter.com

Bizler de seninle gurur duyuyoruz ve aynı cesareti gösteremeyen kişilere örnek olduğunu bilmeni istiyoruz💙

Bizler de seninle gurur duyuyoruz ve aynı cesareti gösteremeyen kişilere örnek olduğunu bilmeni istiyoruz💙
twitter.com
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