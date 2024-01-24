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Genç Yıldızlara Sakal Eklendi: Arda Güler ve Kenan Yıldız Sakallı Nasıl Görünürlerdi?

Genç Yıldızlara Sakal Eklendi: Arda Güler ve Kenan Yıldız Sakallı Nasıl Görünürlerdi?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:56

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla futbol meraklılarını peşinden sürükleyen '433' hesabı, genç yıldızların sakallı hallerinin nasıl görüneceğini takipçileriyle paylaşmış. Henüz 20 yaşına bile gelmemiş, dünyaya adını duyuran yıldız futbolcular sakal bıraksalardı nasıl görünürlerdi? Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın sakallı hallerine birlikte bakalım.

Kaynak: Instagram/433

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1. Alejandro Garnacho - Manchester United.

1. Alejandro Garnacho - Manchester United.

2. Gavi - Barcelona.

2. Gavi - Barcelona.

3. Florian Wirtz - Bayern Leverkusen.

3. Florian Wirtz - Bayern Leverkusen.

4. Lamine Yamal - Barcelona.

4. Lamine Yamal - Barcelona.

5. Jorrel Hato - Ajax.

5. Jorrel Hato - Ajax.
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6. Endrick - Real Madrid'in müstakbel yıldızı.

6. Endrick - Real Madrid'in müstakbel yıldızı.

7. Mathys Tel - Bayern Münih.

7. Mathys Tel - Bayern Münih.

8. Arda Güler - Real Madrid.

8. Arda Güler - Real Madrid.

9. Kenan Yıldız - Juventus.

9. Kenan Yıldız - Juventus.

Siz en çok sakallı olmayı hangisine yakıştırdınız?

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