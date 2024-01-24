Genç Yıldızlara Sakal Eklendi: Arda Güler ve Kenan Yıldız Sakallı Nasıl Görünürlerdi?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla futbol meraklılarını peşinden sürükleyen '433' hesabı, genç yıldızların sakallı hallerinin nasıl görüneceğini takipçileriyle paylaşmış. Henüz 20 yaşına bile gelmemiş, dünyaya adını duyuran yıldız futbolcular sakal bıraksalardı nasıl görünürlerdi? Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın sakallı hallerine birlikte bakalım.

Kaynak: Instagram/433