Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Erman Toroğlu Şampiyonluk Yolunda Samsunspor'a Takılan İsmail Kartal'ı Kılıçdaroğlu'na Benzetti

Erman Toroğlu Şampiyonluk Yolunda Samsunspor'a Takılan İsmail Kartal'ı Kılıçdaroğlu'na Benzetti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.01.2024 - 13:13

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın tercihleri, son günlerde eleştiri konusu oldu. Spor yorumcusu Erman Toroğlu da Kartal'ı girdiği son seçimi kaybeden koltuğunu da Özgür Özel'e bırakan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.
media.fenerbahce.org

Maçın 12. dakikasında İrfan Can'ın golü ile öne geçen sarı-lacivertliler, 63. dakikada Emre Kılınç'a engel olamadı ve kalesinde golü gördü ve karşılaşma eşitlikle noktalandı.

Maçın son çeyreğinde tüm hücum oyuncularını değiştiren İsmail Kartal'ın taktiği ise eleştirilere neden oldu.

Maçın son çeyreğinde tüm hücum oyuncularını değiştiren İsmail Kartal'ın taktiği ise eleştirilere neden oldu.
media.fenerbahce.org

Birçok sarı-lacivertli tarafta evde yaşanan iki puanlık kaybını değişikliklere bağlayarak sitem etti.

Youtube kanalı SkySpor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu da 62 yaşındaki teknik direktörü eleştiren isimler arasında yer aldı.

Youtube kanalı SkySpor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu da 62 yaşındaki teknik direktörü eleştiren isimler arasında yer aldı.

Toroğlu,' İsmail Kartal son seçimlerdeki Kılıçdaroğlu’na benziyor. Kılıçdaroğlu seçimi kazanmamak için her şeyi yaptı, İsmail Kartal da elindeki kadroyla kazanmamak için her şeyi yapıyor zaman zaman. İsmail ile Kılıçdaroğlu arasında fark yok.'' dedi.

Toroğlu'nun yorumu 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?