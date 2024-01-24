Erman Toroğlu Şampiyonluk Yolunda Samsunspor'a Takılan İsmail Kartal'ı Kılıçdaroğlu'na Benzetti

Toroğlu,' İsmail Kartal son seçimlerdeki Kılıçdaroğlu’na benziyor. Kılıçdaroğlu seçimi kazanmamak için her şeyi yaptı, İsmail Kartal da elindeki kadroyla kazanmamak için her şeyi yapıyor zaman zaman. İsmail ile Kılıçdaroğlu arasında fark yok.'' dedi.