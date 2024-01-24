Erman Toroğlu Şampiyonluk Yolunda Samsunspor'a Takılan İsmail Kartal'ı Kılıçdaroğlu'na Benzetti
Erman Toroğlu Şampiyonluk Yolunda Samsunspor'a Takılan İsmail Kartal'ı Kılıçdaroğlu'na Benzetti
Sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın tercihleri, son günlerde eleştiri konusu oldu. Spor yorumcusu Erman Toroğlu da Kartal'ı girdiği son seçimi kaybeden koltuğunu da Özgür Özel'e bırakan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetti.
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.
Maçın son çeyreğinde tüm hücum oyuncularını değiştiren İsmail Kartal'ın taktiği ise eleştirilere neden oldu.
Youtube kanalı SkySpor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu da 62 yaşındaki teknik direktörü eleştiren isimler arasında yer aldı.
Toroğlu'nun yorumu 👇
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