Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Sürpriz İddia! İspanyollar Ancelotti'ye Tepki Gösteren Arda Güler'in Yeni Takımını Duyurdu

Sürpriz İddia! İspanyollar Ancelotti'ye Tepki Gösteren Arda Güler'in Yeni Takımını Duyurdu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.01.2024 - 11:18

Real Madrid'in ligde oynadığı Almeria maçında yedek bekleyen Arda Güler, teknik direktör Ancelotti tarafından oyuna alınmamış, genç futbolcu da duruma tepki göstermişti. El Gol Digital'de yer alan habere göre, milli futbolcunun sezon sonunda kiralanması gündemde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son üç maçta kadrodaydı ama şans bulamadı.

Son üç maçta kadrodaydı ama şans bulamadı.

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Milli futbolcumuz yedek başladığı karşılaşmada oyuna dahil edilmedi.

Ancelotti'nin kararına tepki gösterdi. Geleceği merak konusu oldu.

Ancelotti'nin kararına tepki gösterdi. Geleceği merak konusu oldu.

Eflatun-beyazlıların tecrübeli hocası, Arda Güler kenarda ısınırken tüm oyuncu değişiklik haklarını kullandı. 18 yaşındaki futbolcu da bu duruma tepki olarak kulübeye doğru gittiği esnada sırtındaki yeleği yere fırlattı.

O anlar 👇

Gazeteci Candaş Tolga Işık Arda Güler’in ekibiyle konuştuğunu belirterek takımda kalacağını ifade etti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık Arda Güler’in ekibiyle konuştuğunu belirterek takımda kalacağını ifade etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Işık, ekibin “Arda’nın daha çok süre alma talebi var ancak Real Madrid herhangi bir kiralama planını şiddetle reddediyor. Hoca da Arda’nın adaptasyonunu zamana yayarak yapmaktan yana ve o da kesinlikle kiralama fikrine sıcak bakmıyor” dediğini aktardı.

Sezon sonunda Real Sociedad iddiası gündeme geldi.

Sezon sonunda Real Sociedad iddiası gündeme geldi.

İspanyol spor haber sitesi El Gol Digital de Arda Güler'in son eyleminin ardından öfkesini kontrol edememesinin kendisine büyük bir maliyeti olabileceğini belirtti. Arda'nın sezon sonunda Sociedad'a gidebileceği iddia edildi. Sociedad, bir dönem Kubo ve Odegaard'ı kiralamıştı.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Arda Güler için en iyi ideal tercih sizce hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
10
5
4
3
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?