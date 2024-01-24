Sürpriz İddia! İspanyollar Ancelotti'ye Tepki Gösteren Arda Güler'in Yeni Takımını Duyurdu

X hesabından paylaşımda bulunan Işık, ekibin “Arda’nın daha çok süre alma talebi var ancak Real Madrid herhangi bir kiralama planını şiddetle reddediyor. Hoca da Arda’nın adaptasyonunu zamana yayarak yapmaktan yana ve o da kesinlikle kiralama fikrine sıcak bakmıyor” dediğini aktardı.