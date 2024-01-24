Sürpriz İddia! İspanyollar Ancelotti'ye Tepki Gösteren Arda Güler'in Yeni Takımını Duyurdu
Sürpriz İddia! İspanyollar Ancelotti'ye Tepki Gösteren Arda Güler'in Yeni Takımını Duyurdu
Real Madrid'in ligde oynadığı Almeria maçında yedek bekleyen Arda Güler, teknik direktör Ancelotti tarafından oyuna alınmamış, genç futbolcu da duruma tepki göstermişti. El Gol Digital'de yer alan habere göre, milli futbolcunun sezon sonunda kiralanması gündemde.
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Son üç maçta kadrodaydı ama şans bulamadı.
Ancelotti'nin kararına tepki gösterdi. Geleceği merak konusu oldu.
Gazeteci Candaş Tolga Işık Arda Güler’in ekibiyle konuştuğunu belirterek takımda kalacağını ifade etti.
Sezon sonunda Real Sociedad iddiası gündeme geldi.
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Arda Güler için en iyi ideal tercih sizce hangisi?
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