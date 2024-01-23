Görüş Bildir
Haberler
Spor
Panathinaikos Taraftarı, Ligde Rüzgar Etkisi Yaratan Fatih Terim'in Portre Dövmesini Yaptırdı

Panathinaikos Taraftarı, Ligde Rüzgar Etkisi Yaratan Fatih Terim'in Portre Dövmesini Yaptırdı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.01.2024 - 21:20

Panathinaikos'taki yolculuğuna rüzgar gibi başlaya Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos'un taraftar sevgisini de kazandı. Öyle ki iddiaya göre bir taraftar Fatih Terim'in dövmesini yaptırdı. Detaylar ve yorumlar...👇

Kaynak: https://twitter.com/buzzspor/status/1...
İçeriğin Devamı Aşağıda

10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, geçtiğimiz ay Yunan devi Panathinaikos'un teknik direktörlük koltuğuna oturdu biiliyorsunuz ki...

10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, geçtiğimiz ay Yunan devi Panathinaikos'un teknik direktörlük koltuğuna oturdu biiliyorsunuz ki...

Panathinaikos ile büyük başarı fikstürü yakalayan Fatih Terim, taraftarların sevgisini de kazandı.

Panathinaikos ile büyük başarı fikstürü yakalayan Fatih Terim, taraftarların sevgisini de kazandı.

Öyle ki geçtiğimiz gün Panathinaikos- Olympiakos maçında ayakta alkışlanmıştı Fatih Terim...

Öyle ki geçtiğimiz gün Panathinaikos- Olympiakos maçında ayakta alkışlanmıştı Fatih Terim...

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Son olarak ise bir Panathinaikos taraftarının bacağına Fatih Terim dövmesi yaptırdığı iddia edildi.

Son olarak ise bir Panathinaikos taraftarının bacağına Fatih Terim dövmesi yaptırdığı iddia edildi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?