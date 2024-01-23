Panathinaikos Taraftarı, Ligde Rüzgar Etkisi Yaratan Fatih Terim'in Portre Dövmesini Yaptırdı
Panathinaikos Taraftarı, Ligde Rüzgar Etkisi Yaratan Fatih Terim'in Portre Dövmesini Yaptırdı
Kaynak: https://twitter.com/buzzspor/status/1...
Panathinaikos'taki yolculuğuna rüzgar gibi başlaya Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos'un taraftar sevgisini de kazandı. Öyle ki iddiaya göre bir taraftar Fatih Terim'in dövmesini yaptırdı. Detaylar ve yorumlar...👇
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10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, geçtiğimiz ay Yunan devi Panathinaikos'un teknik direktörlük koltuğuna oturdu biiliyorsunuz ki...
Panathinaikos ile büyük başarı fikstürü yakalayan Fatih Terim, taraftarların sevgisini de kazandı.
Öyle ki geçtiğimiz gün Panathinaikos- Olympiakos maçında ayakta alkışlanmıştı Fatih Terim...
Son olarak ise bir Panathinaikos taraftarının bacağına Fatih Terim dövmesi yaptırdığı iddia edildi.
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