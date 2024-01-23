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Icardi, Cem Karaca'nın Şarkısı Söyleyerek İsmail Hacıoğlu'na Destek Videosu Gönderdi

Icardi, Cem Karaca'nın Şarkısı Söyleyerek İsmail Hacıoğlu'na Destek Videosu Gönderdi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.01.2024 - 21:54

Icardi,  “Cem Karaca’nın Gözyaşları” için gün sayan İsmail Hacıoğlu'na video gönderdi. Cem Karaca'nın 'Bekle Beni' şarkısını söyleyen Icardi'nin videosu için sizleri şöyle alalım.👇

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Cem Karaca'nın hayatını anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi 26 Ocak Cuma günü vizyona girmek için hazırlanıyor.

Cem Karaca'nın hayatını anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi 26 Ocak Cuma günü vizyona girmek için hazırlanıyor.

İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı Cem Karaca karakteri için ünlü futbolcu Icardi'den destek paylaşımı geldi.

İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı Cem Karaca karakteri için ünlü futbolcu Icardi'den destek paylaşımı geldi.

Icardi, Cem Karaca'nın "Bekle Beni" şarkısını söylerken "Merhaba İsmail. Seni seviyorum, yeni çıkacak olan Cem Karaca filminde başarılar diliyorum." dedi.

Icardi, Cem Karaca'nın "Bekle Beni" şarkısını söylerken "Merhaba İsmail. Seni seviyorum, yeni çıkacak olan Cem Karaca filminde başarılar diliyorum." dedi.

Videoyu sizler için şöyle bırakalım...👇

Icardi'nin yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇

Icardi'nin yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
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