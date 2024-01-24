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Milli Gururumuz Başarılı Voleybolcu Zehra Güneş Hakkında Bilinmeyen Detaylar

Milli Gururumuz Başarılı Voleybolcu Zehra Güneş Hakkında Bilinmeyen Detaylar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
24.01.2024 - 13:12

A Milli Voleybol takımımızın başarılı oyuncusu Zehra Güneş'i başarılarının yanında daha yakından tanımak istedik ve herkesin bilmediği bazı detayları derledik.

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A Milli Voleybol takımımızın gözde oyuncusu Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla adını tarihe yazan voleybolcularımızdan.

A Milli Voleybol takımımızın gözde oyuncusu Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla adını tarihe yazan voleybolcularımızdan.

Başarısının yanında güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Güneş, Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Başarısının yanında güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Güneş, Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş'in aldığı ödüller de şu şekilde;

  • 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

  • 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

  • 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

  • 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

  • 2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

  • 2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu

  • 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu

  • 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu

  • 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu

Ayrıca Zehra Güneş, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımına orta oyuncu olarak girdi. 

Birçok başarıya imza atan Zehra Güneş'i gelin şimdi de daha yakından tanıyalım. Sizler için kolaylıkla bulmayacağınız bazı bilgileri derledik.

Birçok başarıya imza atan Zehra Güneş'i gelin şimdi de daha yakından tanıyalım. Sizler için kolaylıkla bulmayacağınız bazı bilgileri derledik.

1. Yüzünde değiştirmek istediği yer çenesidir.

1. Yüzünde değiştirmek istediği yer çenesidir.

2. En sevdiği içecek kahvedir.

2. En sevdiği içecek kahvedir.
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3. Sinirlendiği şeylerden birisi dağınıklık diğeri de ağız şapırdatmasıdır.

3. Sinirlendiği şeylerden birisi dağınıklık diğeri de ağız şapırdatmasıdır.

4. En sevdiği yemek boşnak mantısıdır.

4. En sevdiği yemek boşnak mantısıdır.

5. 38 beden kıyafetler giyer.

5. 38 beden kıyafetler giyer.

6. İlk ünlü aşkı Çağatay Ulusoy'dur.

6. İlk ünlü aşkı Çağatay Ulusoy'dur.

7. Duygusal bir yapıya sahip olmasını sevmiyor.

7. Duygusal bir yapıya sahip olmasını sevmiyor.
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8. Gözde Kırdar'a ve Neslihan Demir'e küçüklüğünden beri hayrandır.

8. Gözde Kırdar'a ve Neslihan Demir'e küçüklüğünden beri hayrandır.

9. Eski Survivor yarışamcısı Berkan Karabulut ile akraba.

9. Eski Survivor yarışamcısı Berkan Karabulut ile akraba.

10. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 29 blok yaparak zirveye yerleşmiştir.

10. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 29 blok yaparak zirveye yerleşmiştir.

11. Korelileri kendisine hayran bırakmıştır.

11. Korelileri kendisine hayran bırakmıştır.

12. Kardeşleriyle geçtiğimiz sene "Bizce De Sizce" isimli YouTube kanalı açıp 2 videonun ardından bırakmıştır.

12. Kardeşleriyle geçtiğimiz sene "Bizce De Sizce" isimli YouTube kanalı açıp 2 videonun ardından bırakmıştır.
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13. Arkadaşını desteklemek için 17 yaşındayken O Ses Türkiye'ye gitmiştir ve boyuyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

13. Arkadaşını desteklemek için 17 yaşındayken O Ses Türkiye'ye gitmiştir ve boyuyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

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pikasevde

ben söyledikten sonra araştırılmaya geçmiş zehra :D geçen günlerde yine bir zehranın haberiydi yorum yapmıştım ayrıca berkan karabulut ile kuzenler diye @abu... Devamını Gör