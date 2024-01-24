Milli Gururumuz Başarılı Voleybolcu Zehra Güneş Hakkında Bilinmeyen Detaylar
Milli Gururumuz Başarılı Voleybolcu Zehra Güneş Hakkında Bilinmeyen Detaylar
A Milli Voleybol takımımızın başarılı oyuncusu Zehra Güneş'i başarılarının yanında daha yakından tanımak istedik ve herkesin bilmediği bazı detayları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
A Milli Voleybol takımımızın gözde oyuncusu Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla adını tarihe yazan voleybolcularımızdan.
Başarısının yanında güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Güneş, Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Birçok başarıya imza atan Zehra Güneş'i gelin şimdi de daha yakından tanıyalım. Sizler için kolaylıkla bulmayacağınız bazı bilgileri derledik.
1. Yüzünde değiştirmek istediği yer çenesidir.
2. En sevdiği içecek kahvedir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
3. Sinirlendiği şeylerden birisi dağınıklık diğeri de ağız şapırdatmasıdır.
4. En sevdiği yemek boşnak mantısıdır.
5. 38 beden kıyafetler giyer.
6. İlk ünlü aşkı Çağatay Ulusoy'dur.
7. Duygusal bir yapıya sahip olmasını sevmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. Gözde Kırdar'a ve Neslihan Demir'e küçüklüğünden beri hayrandır.
9. Eski Survivor yarışamcısı Berkan Karabulut ile akraba.
10. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 29 blok yaparak zirveye yerleşmiştir.
11. Korelileri kendisine hayran bırakmıştır.
12. Kardeşleriyle geçtiğimiz sene "Bizce De Sizce" isimli YouTube kanalı açıp 2 videonun ardından bırakmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
13. Arkadaşını desteklemek için 17 yaşındayken O Ses Türkiye'ye gitmiştir ve boyuyla dikkatleri üzerine çekmiştir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ben söyledikten sonra araştırılmaya geçmiş zehra :D geçen günlerde yine bir zehranın haberiydi yorum yapmıştım ayrıca berkan karabulut ile kuzenler diye @abu... Devamını Gör