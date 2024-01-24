Merak Edilen Soruya Cevap Verdi! Filenin Sultanları'nın Yıldız İsmi Zehra Güneş'ten Dikkat Çekici Açıklamalar
Merak Edilen Soruya Cevap Verdi! Filenin Sultanları'nın Yıldız İsmi Zehra Güneş'ten Dikkat Çekici Açıklamalar
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2023 yılında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki voleybolcu, Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde ve 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
TRT Spor'dan Enes Yalnız'a konuşan milli voleybolcu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
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