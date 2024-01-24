Merak Edilen Soruya Cevap Verdi! Filenin Sultanları'nın Yıldız İsmi Zehra Güneş'ten Dikkat Çekici Açıklamalar

'Giovanni çok mükemmeliyetçi, çok net biri. Ne görürse direkt suratına apaçık bir şekilde söyleyen biri. Net insanları çok seviyorum. O yüzden onunla çalışmak bir sporcu için gerçekten bilmediğin yanlarını, geliştiremediğin veya farkında olmadığın yönlerini ortaya çıkartmanı sağlıyor. Heykeltraş diyebilirim aslında Giovanni için, gerçekten çok iyi bir malzemeyi inanılmaz bir yere taşıyabiliyor. Onunla tanıştığım için, çalıştığım için çok mutluyum. Daha da devam edeceğiz gibi duruyor.'