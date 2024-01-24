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Merak Edilen Soruya Cevap Verdi! Filenin Sultanları'nın Yıldız İsmi Zehra Güneş'ten Dikkat Çekici Açıklamalar

Merak Edilen Soruya Cevap Verdi! Filenin Sultanları'nın Yıldız İsmi Zehra Güneş'ten Dikkat Çekici Açıklamalar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.01.2024 - 08:53

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın önemli oyuncularından Zehra Güneş, TRT Spor'a verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Güneş, gelecekte hangi ligde oynamak istediğine değinirken forma giydiği kulübün hocası Giovanni Guidetti'den de bahsetti.

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2023 yılında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki voleybolcu, Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde ve 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

2023 yılında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki voleybolcu, Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde ve 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Güneş, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde En İyi Orta Oyuncu oldu.

TRT Spor'dan Enes Yalnız'a konuşan milli voleybolcu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'dan Enes Yalnız'a konuşan milli voleybolcu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Forma giydiği Vakıfbank'ta büyük başarılar elde eden Güneş, hocası Giovanni Guidetti ve transfer durumuna dair konuştu.

"Guidetti, iyi bir malzemeyi inanılmaz bir yere taşıyabiliyor"

"Guidetti, iyi bir malzemeyi inanılmaz bir yere taşıyabiliyor"

'Giovanni çok mükemmeliyetçi, çok net biri. Ne görürse direkt suratına apaçık bir şekilde söyleyen biri. Net insanları çok seviyorum. O yüzden onunla çalışmak bir sporcu için gerçekten bilmediğin yanlarını, geliştiremediğin veya farkında olmadığın yönlerini ortaya çıkartmanı sağlıyor. Heykeltraş diyebilirim aslında Giovanni için, gerçekten çok iyi bir malzemeyi inanılmaz bir yere taşıyabiliyor. Onunla tanıştığım için, çalıştığım için çok mutluyum. Daha da devam edeceğiz gibi duruyor.'

"Farklı bir ligde oynamak ister misin?"

"Farklı bir ligde oynamak ister misin?"

'Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, çok küçük yaşta bu hayatta ne istediğimi bulduğum için. Kendimi bulabildiğim bir yerde çalıştığım için çok mutluyum. O yüzden her ligde oynayabileyeceğimi düşünüyorum. Çin, Japonya, İtalya, Türkiye hepsi çok değerli ligler voleybol adına. Ama hep bir içimde İtalya'da oynamak var. O yüzden sevdiğiniz işi bulmak bence nerede olduğunuz değil.'

Olimpiyat oyunları

Olimpiyat oyunları

'Her sporcunun hayali Olimpiyatta kürsüde olmaktır. Bu yaz çok değişik duygular yaşayacağımıza inanıyorum ve sabırsızlanıyorum. Umarım Eyfel Kulesi'ni kıpkırmızı görebiliriz.'

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