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İrem Güneş'in Ablası Zehra Güneş ile Benzerliği Sosyal Medyanın Dilinde

İrem Güneş'in Ablası Zehra Güneş ile Benzerliği Sosyal Medyanın Dilinde

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 11:41

Zehra Güneş'in ardından kardeşi İrem Güneş, sarı saç düşmanı olarak bilinen Kuaför Sabit Akkaya'nın koltuğuna oturdu. Zehra Güneş'e tıpatıp benzeyen kardeşi İrem Güneş sosyal medyanın gündemindeydi. Başarılı voleybolcu kardeşlerin sesi bile birbirine benziyordu.

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Sarı saç düşmanı Sabit Akkaya'nın konuğu bu kez İrem Güneş oldu. Zehra Güneş'in kardeşi istediği saç modelini anlattığı videosu sosyal medyanın gündemindeydi.

Sarı saç düşmanı Sabit Akkaya'nın konuğu bu kez İrem Güneş oldu. Zehra Güneş'in kardeşi istediği saç modelini anlattığı videosu sosyal medyanın gündemindeydi.

Ablası Zehra Güneş de saçlarını kestirmiş ve rengini doğal haline getirmişti.

Ablası Zehra Güneş de saçlarını kestirmiş ve rengini doğal haline getirmişti.

Zehra ve İrem Güneş'in birbirine olan benzemeleri kadar doğal bir şey yok ama yine de bu kadar benzerlik görenleri şaşırttı.

Zehra ve İrem Güneş'in birbirine olan benzemeleri kadar doğal bir şey yok ama yine de bu kadar benzerlik görenleri şaşırttı.

Ayrıca yeni saçı çok yakıştı❤️

Ayrıca yeni saçı çok yakıştı❤️

İrem Güneş'in kuaför koltuğundaki görüntüleri👇

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Gelen yorumlar ise şöyleydi👇

Gelen yorumlar ise şöyleydi👇

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