Filenin Sultanı Zehra Güneş Sarı Saç Düşmanı Sabit Akkaya'ya Gitti: Hem İmzalı Forma Hediye Etti Hem Yenilendi
Filenin Sultanı Zehra Güneş Sarı Saç Düşmanı Sabit Akkaya'ya Gitti: Hem İmzalı Forma Hediye Etti Hem Yenilendi
Filelerin Sultanı Zehra Güneş sosyal medyada sarı saç düşmanı olarak tanınan Sabit Akkaya'nın yanına gitti. Güneş, hem Akkaya'ya imzalı forma hediye etti hem de saçlarını yeniledi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Filenin Sultanları'nın sevilen oyuncusu Zehra Güneş'i hepimiz tanıyoruz. Enerjisi ve başarılı performansıyla Güneş, spor gündeminin en sevilen isimlerinden biri.
Milli voleybolcumuzun gündeme gelmesinin tek nedeni başarıları değil tabii. Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da isminden sık sık söz ettiriyor.
Zehra Güneş, bu sefer de Sabit Akkaya'ya verdiği anlamlı hediye ile gündeme geldi.
Ünlü voleybolcu, sosyal medyada sarı saç düşmanı olarak bilinen başarılı kuaför Sabit Akkaya'ya imzalı forma hediye etti.
Güneş, aynı zamanda Sabit Akkaya'ya saçlarını da yeniletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğal rengine dönmek isteyen Zehra Güneş, hem saçlarını kestirdi hem boyattı.
Milli voleybolcunun sonuçtan ne kadar memnun olduğunu anlatmamıza gerek yok diye düşünüyoruz...
İşte o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda