2.31 Metre Boyunda Olmasına Rağmen Basketbol Kariyeri Kısa Süren Robert Bobroczky
2.31 Metre Boyunda Olmasına Rağmen Basketbol Kariyeri Kısa Süren Robert Bobroczky
Rumen kolej basketbol oyuncusu Robert Bobroczky, 2.31 metre boyuna rağmen kas gelişimindeki yetersizlik ve aşırı zayıflık sebebiyle kariyeri çok kısa sürdü. NBA'de oynaması için antrenörleri tarafından çok zorlanan Robert Bobroczky, İtalyan ekibi Stella Azzurra'da kariyerini noktalamak zorunda kaldı.
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Robert Bobroczky kolej ligine hazırlandığı sırada dikkatleri üzerine çekmiş ve 2.31'lik boyuyla sahada rakiplerine üstünlük kurmuştu.
Aşırı zayıflık ve kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle sık sık sakatlıklar yaşayan Robert, gerekli kas kitlesine ulaşamayınca 20 yaşında basketbol kariyerini bitirdi.
Sahadayken rakiplerine karşı üstünlük kurduğu anlar yeniden viral oldu.
2.31 metre boyundaki Robert Bobroczky'nin antrenman maçındaki görüntüleri👇
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