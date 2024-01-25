2.31 Metre Boyunda Olmasına Rağmen Basketbol Kariyeri Kısa Süren Robert Bobroczky

Rumen kolej basketbol oyuncusu Robert Bobroczky, 2.31 metre boyuna rağmen kas gelişimindeki yetersizlik ve aşırı zayıflık sebebiyle kariyeri çok kısa sürdü. NBA'de oynaması için antrenörleri tarafından çok zorlanan Robert Bobroczky, İtalyan ekibi Stella Azzurra'da kariyerini noktalamak zorunda kaldı.