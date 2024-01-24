Fenerbahçe'nin Başakşehir Maçı Öncesi Paylaşımında Stadyum İsmini Yazmaması Dikkatlerden Kaçmadı

rendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. RAMS Park Başakşehir'in evinde yani Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yapmış olduğu paylaşımda kullanıcılar eksiklik fark etti.

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