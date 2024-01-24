Fenerbahçe'nin Başakşehir Maçı Öncesi Paylaşımında Stadyum İsmini Yazmaması Dikkatlerden Kaçmadı
Fenerbahçe'nin Başakşehir Maçı Öncesi Paylaşımında Stadyum İsmini Yazmaması Dikkatlerden Kaçmadı
rendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. RAMS Park Başakşehir'in evinde yani Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yapmış olduğu paylaşımda kullanıcılar eksiklik fark etti.
Ayrıntılara bakalım.
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24 Ocak Salı günü saat 20.00'de Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yapan Fenerbahçe bu kez stadyum ismine yer vermedi. "Fatih Terim Stadyumu" bilgilendirmede yer almadı.
13 Ocak'ta oynanan Gaziantep maçı öncesi "Kalyon Stadyumu" bilgisine yer verilmişti.
7 Ocak'ta da İstanbulspor karşısına çıkan Fenerbahçe, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu" ismini yazmıştı.
Bu durumu fark eden Galatasaraylı taraftarlar yorumlar kısmına akın etti👇
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Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇
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Ben olsam Fatih terim fonu stadyumu yazardım 😅
başarısız ama İYİ İNSANSIN ALİ KOÇ👀💛💙👍
bizler tefecilere ve fetöcülere karsıyız(: