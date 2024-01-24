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Fenerbahçe'nin Başakşehir Maçı Öncesi Paylaşımında Stadyum İsmini Yazmaması Dikkatlerden Kaçmadı

Fenerbahçe'nin Başakşehir Maçı Öncesi Paylaşımında Stadyum İsmini Yazmaması Dikkatlerden Kaçmadı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 16:35

rendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. RAMS Park Başakşehir'in evinde yani Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yapmış olduğu paylaşımda kullanıcılar eksiklik fark etti.

Ayrıntılara bakalım.

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24 Ocak Salı günü saat 20.00'de Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

24 Ocak Salı günü saat 20.00'de Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yapan Fenerbahçe bu kez stadyum ismine yer vermedi. "Fatih Terim Stadyumu" bilgilendirmede yer almadı.

Sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yapan Fenerbahçe bu kez stadyum ismine yer vermedi. "Fatih Terim Stadyumu" bilgilendirmede yer almadı.
twitter.com

13 Ocak'ta oynanan Gaziantep maçı öncesi "Kalyon Stadyumu" bilgisine yer verilmişti.

13 Ocak'ta oynanan Gaziantep maçı öncesi "Kalyon Stadyumu" bilgisine yer verilmişti.
twitter.com

7 Ocak'ta da İstanbulspor karşısına çıkan Fenerbahçe, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu" ismini yazmıştı.

7 Ocak'ta da İstanbulspor karşısına çıkan Fenerbahçe, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu" ismini yazmıştı.
twitter.com

Bu durumu fark eden Galatasaraylı taraftarlar yorumlar kısmına akın etti👇

Bu durumu fark eden Galatasaraylı taraftarlar yorumlar kısmına akın etti👇
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Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇
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mervednz

Ben olsam Fatih terim fonu stadyumu yazardım 😅

Kılıç

başarısız ama İYİ İNSANSIN ALİ KOÇ👀💛💙👍

h.ibrahim

bizler tefecilere ve fetöcülere karsıyız(: