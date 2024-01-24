Dursun Özbek, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Hakkında Söyledikleri Hakkında Açıklama Yaptı
Dursun Özbek, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Hakkında Söyledikleri Hakkında Açıklama Yaptı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı'nda AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum hakkında söylemiş olduğu 'İstanbul için büyük şans' demecinin ardından ilk kez konuştu.
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Başkan Dursun Özbek, İBB başkan adayı Murat Kurum'un ziyareti sonrası oluşan gündem hakkında açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, "Sayın Murat Kurum ile Emlak Konut Başkanlığı-Bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrasında kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte çalışma fırsatı bulduk."
"Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Dolayısıyla Sayın Kurum'un ziyareti sırasında kullandığım ifadeler 8 senelik süre zarfında yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin paylaşımıdır."
"Galatasaray Başkanlığı günlük tartışmaların çok ötesinde ve her şeyden yücedir. Korunması gereken bir makamdır." dedi.
Dursun Özbek'in Murat Kurum için söylediği sözler hakkında yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi👇
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