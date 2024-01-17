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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Murat Kurum’un Adaylığına ‘Onay’: “İstanbul İçin Büyük Şans”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Murat Kurum’un Adaylığına ‘Onay’: “İstanbul İçin Büyük Şans”

Murat Kurum galatasaray
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 17:29

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, bugün Beşiktaş sonrasında Galatasaray’ı da ziyaret etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum’un İstanbul için büyük şans olduğunu ifade etti.

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bugün kentin iki önemli spor kulübünü ziyaret etti.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bugün kentin iki önemli spor kulübünü ziyaret etti.

Kurum önce Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat ile görüştü sonrasında ise Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

Kurum önce Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat ile görüştü sonrasında ise Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Dursun Özbek, Kurum’un İBB adaylığı hakkında açıklamada bulundu.

Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Dursun Özbek, Kurum’un İBB adaylığı hakkında açıklamada bulundu.

“Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu.”

“Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu.”

“Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

“Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”
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Dursun Özbek’in açıklamaları 👇

Dursun Özbek'in açıklamaları sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Dursun Özbek'in açıklamaları sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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