Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Murat Kurum’un Adaylığına ‘Onay’: “İstanbul İçin Büyük Şans”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, bugün Beşiktaş sonrasında Galatasaray’ı da ziyaret etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum’un İstanbul için büyük şans olduğunu ifade etti.